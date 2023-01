Quem entra na casa? Votação da casa de vidro do BBB 23

A votação da casa de vidro do BBB 23 já vai começar! A partir de terça, 10 de janeiro, o público vai conhecer os candidatos a brothers e sisters que concorrem a duas vagas no jogo. Como de costume, será a audiência quem vai escolher os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil.

Como será a votação da casa de vidro do BBB 23?

A votação da casa de vidro ocorrerá pelo Gshow, como de costume. Boninho, diretor da atração, revelou em suas redes sociais que apenas uma dupla vai entrar no jogo e quem vai escolher será o público. "Big Brother começando! Casa de vidro no Via Parque. Você pode vir aqui conferir ou pelo Globoplay e pay-per-view 24 horas por dia. A dinâmica é muito simples, escolher uma dupla [para entrar no jogo]", disse.

Para participar siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow e localize a página do BBB (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

Passo 2: localize a enquete oficial;

Passo 3: Para participar da votação, é necessário ter uma conta Globo.com gratuita. Usuários já cadastrados só precisam entrar com o e-mail e senha, enquanto novos usuários precisam preencher os dados solicitados pelo sistema, como nome e data de nascimento.

Passo 4: depois, escolha os dois participantes que devem participar da atração e confirme o voto.

A dinâmica da casa de vidro deste ano começa nesta terça-feira, 10, na parte da manhã. A redoma está montada no Via Shopping Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e estará aberta para visitação do público.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Como assistir a casa de vidro do BBB 23 ao vivo?

Quem não puder visitar a casa de vidro poderá assistir a dinâmica 24 horas por dia através do Globoplay e pay-per-view.

Apenas os assinantes dos pacotes pagos da plataforma de streaming vão ter acesso às câmeras da redoma durante o período em que a ação está acontecendo. Os planos mensais tem custo a partir de R$27,90. Também é possível optar pelo anual, que pode ser parcelado em até 12x.

A Globo também exibirá trechos da casa de vidro ao longo de sua programação, além do site do Gshow, que também publica atualizações.

Como funciona?

A casa de vidro é um redoma instalada em um shopping, no qual alguns participantes anônimos escolhidos pela produção ficam confinados durante alguns dias.

Eles precisam convencer o público que merecem entrar para o elenco da nova temporada com base em seus vídeos de apresentação e comportamento durante a moradia na casa. É nesse momento que eles precisam interagir ao máximo com as pessoas que visitam a casa de vidro, além de passar uma boa impressão para as pessoas de casa.

O homem e a mulher mais votados entram para o elenco do Big Brother Brasil 23 e se juntam aos demais Pipocas e Camarotes da edição.

Essa é a sexta vez que a casa de vidro está sendo realizada no BBB. Ao longo dos anos, a dinâmica passou por algumas alterações. A primeira vez que a ação aconteceu foi em 2009, quando Emanuel, Josiane, André Cowboy e Maíra Cardi entraram na competição.

Em 2011, a casa de vidro foi realizada com os eliminados da edição. Ariadna, Igor, Mauricio, Michelly e Rodrigo competiram para retornar ao programa, mas MauMau foi o escolhido pelo público.

A dinâmica também foi feita em 2013, com Kamilla e Marcello como vencedores. A casa de vidro só voltou a ser realizada em 2020, quando Ivy e Daniel entraram na casa e mudaram o rumo do jogo ao levarem informações externas.

Em 2022, a casa de vidro foi instalada dentro do próprio BBB devido à pandemia. Gustavo e Larissa conseguiram os votos necessários para entrar no jogo.