QUEM ESTÁ NA FRENTE PARA SAIR DO BBB 23 entre Gabriel e Domitila HOJE?

Gabriel e Domitila e Cezar estão no segundo paredão da edição. Um deles irá deixar o programa nos próximos dias e se despedir da chance de ser coroado campeão da temporada. Quem está na frente para sair do BBB 23? Consultamos as parciais do UOL e DCI para descobrir como anda a votação hoje, 31/01/2023.

Votação BBB 23 em tempo real

Quem está na frente para sair do BBB 23?

Integrante do quarto deserto, Gabriel é quem está na frente para sair, segundo a enquete do UOL, consultada às 10h30 da manhã desta terça, dia de eliminação. Dos 200 mil votos somados até então, 48,10% pertencem ao modelo.

Quem aparece em segundo lugar atualmente é Domitila com 47,79% dos votos. Mas quem não está na frente para sair e respira com certa tranquilidade na lanterna da votação é Cezar. O enfermeiro soma 4,12% dos votos e fica em último na enquete BBB 23 do UOL.

No resultado parcial na enquete do DCI, Domitila é quem leva a pior com 70% dos mais de 2,2 milhões votos contabilizados desde que a votação foi aberta no domingo.

Gabriel está na vice-liderança com 28,02% dos votos e Cezar é o terceiro colocado, com apenas 1,8% dos votos para sair do reality show.

Quando será a eliminação?

A votação GSHOW oficial for encerrada, vai deixar o programa hoje, terça-feira, dia 31 de janeiro. A enquete do reality show é encerrada durante o ao vivo, que tem previsão de começar às 23h10, depois de Travessia. É bom lembrar que tanto a parcial do UOL quanto do DCI não afetam o jogo, a única enquete oficial do reality é a do Gshow.

No mesmo dia, haverá a realização de uma nova prova do líder e formação de paredão. O BBB intensificou o ritmo das disputas e eliminações para que apenas três participantes cheguem na final, marcada para o dia 26 de abril. Ainda não se sabe como será o evento e se todos os brothers voltarão para participar.

Como votar no Gshow

Para quem quer eliminar Gabriel e Domitila ou Cezar é necessário votar no site oficial do programa, o Gshow. Para que seu voto seja válido e computado no sistema do reality é necessário ter um cadastro por lá, que pode ser feito rapidamente e de graça.

Caso não tenha login e senha no Gshow, vá ao site e clique em 'entrar' e depois em "cadastre-se". Você precisará informar nome completo, e-mail, data de nascimento e uma senha em que será usada todas as vezes que for votar.

Na página do Big Brother Brasil você encontrará a enquete oficial do programa, clique nela e em seguida selecione o nome do brother ou sister que quer fora. Passe pela verificação de robôs ao apertar a caixinha 'sou humano' e pronto, agora é só aguardar a confirmação do voto.

Não há limite de votos e você pode votar por um computador ou celular. No caso do mobile, é possível baixar o aplicativo do Gshow, o passo a passo da votação é o mesmo.

Como o paredão do BBB 23 foi formado?

A formação do segundo paredão do BBB 23 começou com Ricardo, anjo da semana, que imunizou Tina. Outro participante que não podia receber votos era Fred Nicácio, pois estava imune após voltar do Quarto Secreto na última quinta, 26.

A dinâmica seguiu com a indicação do líder Cara de Sapato, que mandou Cezar Black direto para a berlinda sem chances de fazer a Prova Bate e Volta.O enfermeiro teve direito a um contragolpe e puxou Gabriel para a votação popular.

Em seguida, os brothers foram votar no confessionário. Guimê e Domitila foram os mais votados pela casa. Foi então que Cara de Sapato usou o Poder Curinga desta semana e livrou o cantor do paredão. Quem entrou no lugar dele foi Cristian, o terceiro mais votado.

Domitila, Gabriel e Cristian jogaram a Prova Bate e Volta e o Cristian levou a melhor, escapando da berlinda. Os brothers emparedados tiveram 30 segundos no final do programa para convencer o público de que merecem ficar na competição.

Desta vez, os dois mais votados da casa foram para o paredão, mas apenas quem recebesse mais votos teria direito a um contragolpe.

