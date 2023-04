Quem está na frente para sair do BBB 23 no último paredão?

A parcial UOL mostra uma votação acirrada na enquete sobre quem está na frente para sair do BBB 23. Larissa, Bruna Griphao e Aline Wirley são as sisters emparedadas, e uma delas não vai chegar até a grande final. A eliminação acontece neste domingo, 23.

Quem vai sair do BBB 23?

A enquete BBB 23 do UOL, consultada às 13h40 deste sábado, aponta que quem está na frente para sair é Bruna Griphao. A loira soma 45,98% dos votos do público e se distancia do segundo lugar depois de passar as primeiras horas da votação encostada em Larissa.

A segunda mais votada é a personal trainer, que tem 36,60% dos votos. Larissa estava com uma porcentagem mais alta há algumas horas, mas a rejeição vem caindo.

Outra sister que deve permanecer na casa de acordo com a parcial UOL é Aline Wirley. A ex-Rouge tem apenas 17,41% e deve conquistar uma vaga na final.

O último paredão da temporada foi formado após a Prova da Finalista. Amanda e Aline resistiram por mais de 17h, até que a cantora deixou a competição, consagrando a médica como a primeira finalista.

A parcial UOL não tem influência sobre o resultado da votação e é utilizada apenas para saber a opinião do público. A votação oficial acontece no Gshow.

Como foi o BBB 23?

O BBB 23 foi marcado por eventos atípicos que movimentaram a temporada, seja para o lado positivo ou negativo. Para começar, o programa contou com 22 participantes e uma casa de vidro feita antes do início do jogo.

Logo na quarta semana, Bruno, participante do grupo Pipoca, apertou o botão da desistência sem anúncio prévio, pegando os brothers e o público de surpresa.

O programa também teve mais duas baixas inesperadas. Na nona semana, Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos após serem acusados de assediar a mexicana Dania Mendez, que fazia um intercâmbio na casa mais vigiada do Brasil.

Para preencher as vagas remanescentes, o programa promoveu a Casa do Reencontro com todos os participantes eliminados por voto popular ao longo da temporada. Os mais votados foram Fred Nicácio e Larissa, que ganharam uma nova chance do jogo.

O BBB 23 também contou com algumas dinâmicas que há tempos não eram realizadas. Uma delas foi o Quarto Branco, no qual Domitila Barros e Fred disputaram um carro 0km e a imunidade na semana.

Também houve um intercâmbio entre participantes do Brasil e do México. Key Alves foi selecionada pela produção para ir para La Casa de Los Famosos, enquanto Dania Mendez veio para o reality brasileiro. No entanto, a dinâmica foi encurtada devido ao episódio de assédio.

Enquete BBB 23 DCI

Enquanto a votação no Gshow segue aberta, você também pode dar seu palpite na enquete BBB 23 do DCI e dizer sua opinião sobre quem sai hoje.

A enquete do DCI é uma das mais populares da web, somando um alto número de votos a cada paredão. As pesquisas dos jornal já ultrapassaram a marca dos milhões de votos ao longo da temporada, ajudando o espectadores a saber quem está na frente para sair do BBB 23 antes do programa começar.

O DCI também reúne as parciais dos principais veículos de entretenimento ao longo dos dois dias de votação com a porcentagem BBB 23 que cada um dos emparedados está recebendo, além das últimas notícias sobre paredões, eliminações, tretas, festas, provas e demais dinâmicas do programa.

Você também pode votar na enquete BBB 23 do DCI e dar sua opinião sobre quem vai sair do programa. Vote:



