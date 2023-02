Guimê ganhou a prova do anjo e a Bruna Griphao

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23: Guimê vence 7ª disputa

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23: Guimê vence 7ª disputa

Diferentemente da semana passada, a prova do anjo dessa semana ocorreu em um domingo, e quem ganhou a disputa foi Guimê. A prova foi uma dobradinha, que consagrou também o novo líder da semana como parte da dinâmica turbo.

Aquele com o maior desempenho na prova alcançaria a liderança, enquanto o segundo colocado seria dono do poder do anjo, que é autoimune. Bruna Griphao é a nova líder.

Guimê indicou Key ao paredão

1º colocado: líder com direito a um veto na próxima prova pela liderança

2º colocado: anjo é autoimune e indica um ao paredão

O último colocado na prova do anjo/líder não poderá disputar a próxima competição.

Qual o castigo do monstro da prova do anjo

Dessa vez, quem receber o castigo do monstro é ainda pior e o brother não vai precisar se vestir com fantasia, mas será mandado direto para o paredão a ser formado na noite de domingo.

De acordo com a Globo, o ganhador da disputa ficará imune a votação e poderá escolher um oponente para ir ao paredão - que ainda terá a chance de voltar com a prova bate-volta.

Programação da semana do BBB 23

26/02 Domingo: Prova do Anjo de manhã

27/02 Domingo: jogo da discórdia

28/02 - Terça: Eliminação