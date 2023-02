Quem é o novo líder do BBB 23? Bruna Griphao conquista liderança

Quem é o novo líder do BBB 23? Bruna Griphao venceu a competição realizada neste domingo, 27, desde o meio-dia. A liderança dessa vez será mais curta e dura apenas até terça-feira, dia 28. A disputa também consagrou o novo anjo do Big Brother Brasil, conquistado por Guimê.

O primeiro colocado se torna o Líder e terá direito a um veto na próxima prova e indicação na tradicional formação da berlinda, enquanto o segundo colocado será o Anjo, que é autoimune e indica um brother ao Paredão. Já o último colocado da prova ficará de fora da próxima disputa pelo Líder.

Como foi a prova do líder do BBB 23?

A competição já durou, aproximadamente, 3 horas.

"Este circuito tem 15 caixas quadradas com tampa de papel. Apenas quatro dessas caixas contêm um card com uma vantagem Ton. Vence a prova quem encontrar os quatro cards furando o menor número de caixas. Basta enfiar a mão que fura a tampa. Se tivermos empate no número de tentativas, o menor tempo ganha. Ao sinal sonoro, o cronômetro dispara, e você pode descer da base e começar a procurar os cards. Pode andar pelo circuito à vontade, pode furar as caixas na ordem que quiser. A única coisa que não pode é pular a cerca da piscina de bolas. Os cards encontrados devem ser colocados dentro da urna transparente, que está no fim do circuito", explicou Tadeu.

Balanço final da prova do líder

Bruna Griphao: 10 tentativas, 46 segundos MC Guimê: 11 tentativas, 49,44 segundos. Fred Desimpedidos: 11 tentativas, 70,9 segundos Gabriel Santana: 12 tentativas, 57,444 segundos Sarah Aline: 14 tentativas: 56,31 segundos Larissa: 14 tentativas, 126,298 segundos Amanda: 14 tentativas, 128,272 segundos Aline Wirley: 14 tentativas, 76,876 segundos Ricardo: 14 tentativas, 96,466 segundos Key Alves: 15 tentativas, 45,4 segundos Marvvila: 15 tentativas, 64,45 segundos Cezar desclassificado

Cara de Sapato não participou, pois já está no paredão após escolha do Big Fone atendido por Sarah.

Quem está no VIP e xepa?

Logo após o fim da disputa no BBB 23, Bruna Griphao recebeu 4 pulseiras para distribuir entre os colegas. Ela escolheu Larissa, Fred, Guimê e Cara de Sapato para o VIP, enquanto os demais brothers ficaram na xepa.

Os jogadores escolhidos para o VIP ganham mil estalecas cada e podem acessar o quarto do líder quando convidados pelo todo-poderoso. Eles também desfrutam de um amplo cardápio, com diversas opções de comida e com quantias suficientes para todos os brothers comerem sem se preocupar com a quantidade.

Já quem fica na xepa recebe apenas 500 estalecas e tem um cardápio restrito e em poucas unidades. Quem fica no grupo tem os pães, biscoitos, ovos e outros itens contados.

Quem já foi líder no BBB 23?

Seis brothers já tiveram a oportunidade de desfrutar dos benefícios da liderança do BBB 23, sendo que na primeira semana do reality show a liderança foi dupla.

1ª semana: Bruna Griphao e Larissa. As sisters indicaram Key Alves e Gustavo para a berlinda, que seguem no jogo.

2ª semana: Cara de Sapato. O lutador de MMa indicou Cezar Black para o paredão, mas o enfermeiro foi pouco votado e continua na competição.

3ª semana: Gustavo. O caubói superou os adversários e conquistou a liderança. O fazendeiro indicou Tina, que foi eliminada.

4ª semana: Gustavo venceu a prova pela segunda semana consecutiva. Ele mandou Mc Guimê para o paredão, que também segue no jogo.

5ª semana: Cezar se tornou o novo líder do BBB na prova de resistência. No entanto, não pode desfrutar de todos os privilégios pois foi escolhido para o castigo do monstro por Ricardo. O enfermeiro mandou 'Alface' para a berlinda, que também segue no jogo.

6ª semana: Sara conquistou a liderança na quinta-feira e em seguida teve que indicar um nome ao paredão. Ela escolheu Cara de Sapato, mas o brother acabou saindo da berlinda graças ao poder supremo de MC Guimê, que atendeu ao big fone e ganhou o direito de escolher outro brother. Com isso, Gustavo ocupou o lugar do lutador.

