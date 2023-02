Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: Cristian assume liderança

Nova configuração na casa com a conclusão da prova do líder nesta quinta, 3 de janeiro - 02/02/23. Cristian assume a terceira liderança do Big Brother Brasil após uma disputa que exigiu agilidade e equilíbrio dos participantes. brother venceu a competição indicará uma rival ao paredão no domingo. Ele também dividiram a casa entre VIP e xepa.

Como foi a Prova do Líder BBB 23

Para ganhar a prova do líder, os brothers precisaram percorrer um circuito com obstáculos em menor tempo, mas precisavam manter o equilíbrio e não deixar o pé tocar o chão do estúdio. Difícil? Veja o tempo de cada participante. Todos os confinados puderam entrar na disputa.

Cara de Sapato: 39.681 segundos

Paula: 42.168 segundos (Pisou no chão)

Aline: desistiu

Larissa: 46.846 segundos

Bruna Griphao: 55.516 segundos

Bruno: Não apertou checkpoint

Tina: 47.328 segundos

Gustavo: 31.238 segundos

Amanda: 66.722 segundos

Guimê: 60.776 segundos

Key: Pisou no chão

Domitila: Pisou no chão

Ricardo: Pisou no chão

Fred Nicácio: Não apertou checkpoint

Cristian: 34.518

Gabriel: 37.168

+ Flopou? Audiência do BBB 23 é menor até que Travessia

Programação da 2ª semana do BBB 23

Sexta-feira (03/01)

Poder curinga valendo um veto no paredão

Festa

Big fone

Sábado (04/01)

Prova do anjo

Domingo (05/01)

- Comprados do poder curinga escolhe, entre os dois indicados pelo Big Fone, quem vai para o Paredão

- Anjo imuniza um

- Líder indica

- Casa vota no confessionário

- O indicado pelo Big Fone, confirmado pelo poder curinga, dá o contragolpe. Mas há regras: não pode escolher quem atendeu ao big fone ou comprou o poder curinga

- Prova Bate-Volta

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do Big Brother Brasil.