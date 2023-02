Flopou? Audiência do BBB 23 é menor até que Travessia

A audiência do BBB 23 ainda não decolou, apesar da ampla repercussão do programa nas redes sociais. O reality show registrou números abaixo do esperado até em dias decisivos, como às quintas e domingos. Logo no começo, a temporada registrou o pior índice dos últimos 22 anos.

Como está a audiência do BBB 23?

Os números registrados pelo BBB 23 não empolgam até agora, levantando a dúvida se o público está saturado de programas do gênero e se está com "trauma" da edição passada vencida por Arthur Aguiar, bastante criticada nas redes sociais e sem muitos momentos marcantes.

O primeiro dia da nova temporada marcou apenas 22,7 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope, sendo essa a segunda pior audiência na estreia do programa, ficando atrás apenas do BBB 19 que marcou 22,5 pontos. Cada ponto equivale a 77 mil domicílios.

Se era esperado que os números aumentassem ao longo da temporada, o resultado registrado até agora pode representar que o reality show está vivendo uma má fase. Em 19 de janeiro, dia da segunda Prova do Líder, o BBB 23 marcou média de apenas 17,9 pontos. O reality show perdeu até para a novela das 18h, Mar do Sertão, que marcou 19. O programa também foi ultrapassado por Vai na Fé, Jornal Nacional, audiência de Travessia e o SP2.

Já nesta quinta-feira, com a volta de Fred Nicácio do Quarto Secreto, o programa marcou 19,9 pontos, registrando um crescimento de 11% em relação a semana anterior.

Alguns internautas culpam a novela Travessia pelo má desempenho do BBB 23, mas o folhetim finalmente reagiu nas últimas semanas. A trama de Glória Perez bateu recorde de audiência nesta segunda-feira, 30, com 26 pontos de média, enquanto o reality comandado por Tadeu Schmidt não conseguiu segurar os espectadores e marcou 19,7 - foram 6,3 pontos de queda.

Em anos anteriores, o Big Brother Brasil foi fenômeno de audiência e repercussão. Para efeito de comparação, o paredão que eliminou Karol Conká com 99,17% dos votos marcou 37,7 pontos, sendo esse o maior número da década registrado pelo programa. Já a final do BBB 20, outra edição de muito sucesso, marcou 34,2 pontos.

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 acaba em abril com a coroação do vencedor escolhido pelo público. O programa, que tem duração de três meses, começou em 16 de janeiro.

Neste ano, o prêmio será o maior da história. O valor começa em R$ 1,5 milhão, mas aumenta de acordo com o desempenho dos brothers nas dinâmicas realizadas ao longo do confinamento. Eles também podem ganhar mimos dos patrocinadores nas provas - Cara de Sapato, por exemplo, já levou para casa um carro 0km.

O programa vai ao ar diariamente na Globo logo após a novela Travessia. Aos domingos, o reality show começa depois do Fantástico.

