Quem sai do BBB 23 amanhã entre Sarah, Key e Domitila

Sarah Aline foi indicada pelo líder, Key Alves foi ao paredão pelo Big Fone e Domitila teve o azar de receber os votos da casa na oitava berlinda. Quem sai do BBB 23 amanhã, terça-feira, 7 de março, entre as sisters? Enquanto o público aguarda pelo resultado, a votação está a todo vapor e as parciais extraoficiais já apontam um resultado.

Quem sai do BBB 23 no 8º paredão?

Na enquete do UOL, Sarah é a líder da votação com 49,46% dos mais de 67 mil votos contabilizados até agora, faixa das 09h00 desta segunda.

Depois vem Key Alves com 39,12% da rejeição. Em último está Domitila respirando aliviada com apenas 11,42% dos votos para sair.

Continue votando na enquete BBB 23 do DCI e acompanhe em tempo real

Como votar no Gshow BBB 23?

A votação do Gshow é importante porque é a única oficial do programa. As enquetes extraoficiais servem como espelho da votação para mostrar a movimentação do público e das torcidas, mas não afetam o jogo. Para votar, é necessário ter uma conta no Gshow, seja pelo celular ou computador.

Como votar para eliminar no Gshow pelo navegador

1 - Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e siga para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

2 - Depois, clique na enquete do reality show. Ele pedirá para que você faça login, caso ainda não tenha conta, clique em "cadastre-se";

3 - Informe seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha. Finalize com a seleção na caixinha dos termos de uso e depois aperte "cadastrar";

4 - Agora de volta para a página do BBB 23, é só clicar na enquete e votar na pessoa que deseja eliminar. Lembre-se de selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs para validar seu voto;

5 - Após a confirmação do seu voto na sister que deseja que seja quem sai do BBB 23, aperte "votar novamente" se quiser repetir o passo a passo.

Como votar para eliminar no Gshow pelo aplicativo

1 - Vá na loja de aplicativos do seu celular, seja ele IOS ou Android, e procure por Gshow na barra de pesquisa;

2 - Após instalar o aplicativo, o abra e depois clique em "cadastre-se grátis", que você encontrará no menu que fica no canto inferior direito;

3 - Após realizar seu cadastro, vá na página do BBB 23, que fica no meio da aba inferior do aplicativo e clique na enquete do reality show;

4 - Após clicar em uma das participantes, confirme seu voto com e depois aperte "votar novamente" para repetir. Você pode votar quantas vezes quiser"

Vote também - Enquete BBB 23: Key deve sair no 8º paredão?

Quem foi eliminado do BBB 23 até agora?

Sete paredões foram concretizados até agora no BBB 23. Além dos eliminados da temporada, o programa também perdeu o participante Bruno Gaga, que apertou o botão de desistência e deixou o jogo em fevereiro.

1º paredão: na primeira berlinda, Marília foi eliminada com 52,7% dos votos contra Fred Nicácio (47,3%).

2º paredão: na segunda semana de programa foi a vez de Gabriel deixar o jogo. O rapaz ganhou 53,3% dos votos e perdeu para Domitila (46,09%) e Cezar (0,61%).

3º paredão: o terceiro paredão tirou Tina do jogo. A angolana foi eliminada com 54,12% dos votos em um paredão contra Cezar (43,21%) e Gabriel Santana (2,67%).

4º paredão: na quarta berlinda, Paula foi eliminada com 72,5% e se tornou a maior rejeição da edição até agora. Ela perdeu para Bruno (25,68%), MC Guimê (2,07%) e Amanda (1,75%).

5º paredão: Cristian deixou o jogo na quinta berlinda ao receber 48,32% dos votos, contra Ricardo (40,39%) e Fred Desimpedidos (11,29%).

6º paredão: Gustavo tem a segunda maior rejeição da temporada, 71,78% dos votos. Ele perdeu o sexto paredão para Fred Nicácio (24,37%) e Domitila Barros (3,85%).

7º paredão: no sétimo paredão quem saiu do BBB 23 foi Fred Nicácio. O médico recebeu 62,94% dos votos e perdeu para Cara de Sapato (36,23%) e Cezar (0,83%).

Veja a eliminação mais recente do programa: