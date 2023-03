Enquete BBB 23: Key deve sair no 8º paredão?

Key Alves já está no oitavo paredão. Vote na enquete BBB 23 do DCI e opine! - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@keyalves

Sister já está no paredão da semana por causa do Big Fone, mas ainda pode escapar.

Key Alves teve o azar de ser o alvo de MC Guimê mais uma vez no Big Brother Brasil 2023 e agora está no oitavo paredão da temporada. A enquete BBB 23 quer saber se a jogadora de vôlei merece a eliminação ou se deve ganhar uma nova chance no jogo. Opine!

Porcentagem da enquete BBB 23: Key deve sair?

Key Alves foi indicada por MC Guimê ao oitavo paredão do BBB 23 por causa do Big Fone. O telefone tocou no final da tarde de quarta-feira (1) e o funkeiro pôde indicar duas pessoas para a berlinda da semana. Além de Key Alves, ele também colocou Cezar Black no paredão.

Veja o momento:

🚨 O BIG FONE TOCOU! 🗣️ Guimê atendeu e indicou Key Alves e Cezar ao Paredão! #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/53jEO2VmZq — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2023

Esta é a segunda vez que Key é indicada ao paredão por MC Guimê. No último domingo, a famosa foi alvo do funkeiro, que venceu a prova do anjo especial e além de ficar imune teve a missão de enviar um colega de confinamento ao paredão. No entanto, a famosa teve sorte e escapou com a prova bate e volta.

O site oficial da TV Globo informou que a dupla não disputará a prova do líder desta quinta-feira (2). Assim, a única chance de um dos dois se salvar da berlinda será com o novo toque do Big Fone. Ainda não foi revelado pelo programa se a dinâmica da berlinda desta semana contará com a disputa do bate-volta.

Quando vai tocar o Big Fone 2023 de novo?

O Big Fone tocará mais uma vez no sábado (4), durante o programa ao vivo. Este telefonema será para salvar alguém. Quem atender terá que escolher se tira Key Alves ou Cezar Black da oitava berlinda. O apresentador Tadeu Schmidt informou que caso um dos emparedados atenda, poderá escolher se salvar do paredão.

Quem for salvo do paredão entre Key Alves e Cezar Black terá direito a um contragolpe durante a formação do oitavo paredão do domingo (5).

Esta será a sexta vez que o Big Fone toca na temporada. Até agora, ele foi atendido por Tina, Gustavo, Sarah Aline e duas vezes por MC Guimê. A exibição do momento é feita pela TV Globo e também o pay per view da Globoplay.

Votação GSHOW

A enquete BBB 23 oficial do Gshow ainda não está no ar. A votação do oitavo paredão só começará no final da noite de domingo, depois que as indicações na do Big Brother rolarem. Por enquanto, Key e Cezar estão na berlinda, mas não podem ser votados.

Quando a enquete BBB 23 do site oficial do reality show for ao ar, você poderá escolher quem quer que saia do programa. A votação é gratuita e não tem limite de votos, mas exige que você tenha um cadastro no portal.

1 - O primeiro passo é acessar o site (https://gshow.globo.com/) e depois clicar no menu do canto superior esquerdo. Você irá até "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" no final deste menu e depois clicará em "cadastre-se" em uma nova página;

2 - Em seguida, você dará de cara com um formulário. Informe seu nome completo, e-mail, senha que será usada no site e data de nascimento. Para finalizar, é só selecionar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e apertar o botão "cadastrar";

3 - Agora para votar de fato na enquete BBB 23 do Gshow, é só ir até a página oficial do Big Brother Brasil. Clique na votação, que ficará no ar do final de domingo até a noite de terça-feira (7);

4 - Clique no participante que deseja eliminar e depois selecione a caixinha "sou humano" para passar pela verificação de robôs. Você terá finalizado o processo quando receber uma mensagem que informa que seu voto foi computado.