Quem sai do BBB 23 hoje: quem está na frente nas parciais do 4º paredão

O grande dia chegou e nesta terça-feira (14) será decidido o futuro de Bruno, Paula, Amanda e MC Guimê no quarto paredão do BBB 23. O resultado será ao vivo e as parciais já apontam quem deve deixar o confinamento e se despedir de uma vez por todas da chance de levar o prêmio milionário para casa.

Bruno é quem sai do BBB 23 hoje, segundo parcial

Bruno é apontado como quem sai do BBB 23 hoje, terça-feira (14). O brother é o mais votado nas enquetes que consultamos na faixa das 07h00 e está em perigo de deixar o programa neste quarto paredão. Na parcial do DCI, ele assume a liderança com folga, somando mais da metade dos votos, 53,1%.

Paula é a segunda colocada na enquete, com 38,1% dos mais de 295 mil votos computados até agora. Ela é seguida por MC Guimê, que soma 4,8%, e Amanda, que respira com tranquilidade na lanterna, com apenas 4,0% dos votos para sair do BBB 23.

Na enquete do UOL, o cenário não é diferente. Dos mais de 114 mil votos contabilizados no site, 48,91% deles são de Bruno. Paula também fica em segundo por aqui, somando 39,39% da rejeição do público. MC Guimê vem mais uma vez na terceira colocação com apenas 7,39% e Amanda soma menos ainda, 4,31%.

Na parcial do Diário do Nordeste, Bruno também está em primeiro e com as maiores chances de deixar o BBB 23, somando 45,3% dos votos. Paula vem com 40,7% dos votos para sair, enquanto Guimê tem 8,5% e Amanda apenas 5,5%.

Que horas começa a eliminação hoje, terça-feira (14)

O BBB 23 começa hoje, terça-feira, às 22h25, depois da novela Travessia. De acordo com a programação oficial da TV Globo, o reality show terá 1 hora e 25 minutos no ar e será encerrado às 23h50, quando cederá espaço para Onde Está Meu Coração.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e é encerrada ao longo do programa. Próximo ao final, o apresentador Tadeu Schmidt informa que a enquete foi encerrada e faz seu habitual discurso de eliminação para quem foi mais votado pelo público.

Após deixar o confinamento do BBB 23, o brother eliminado deste 4º paredão irá conversar com as apresentadoras Vivian Amorim e Patricia Ramos no Bate-Papo com o Eliminado. A entrevista começa após o programa ao vivo do reality show e é exibida pela Globoplay e o Gshow.

Quem já saiu do Big Brother Brasil 2023?

Três participantes deixaram a casa até o momento e o eliminado de hoje irá se juntar a lista: Marília, Gabriel e Tina, todos integrantes do grupo pipoca.

Marília saiu do programa no primeiro paredão da edição. Ela e sua dupla Fred Nicácio foram os mais votados para ir parar em um quarto secreto. Quando estava por lá, uma nova votação foi aberta e o público decidiu eliminá-la. A maquiadora recebeu 52,7% dos votos para sair, enquanto o médico ficou com 47,3%.

O segundo paredão da temporada colocou Gabriel fora da casa. Ele competiu contra Cezar Black e Domitila e acabou com 53,3% da rejeição. A miss foi a segunda mais votada da berlinda, somando 46,09%. Cezar teve um número baixo e somou o menor percentual da temporada até agora, apenas 0,61%.

A outra eliminada foi Tina, que deixou o programa no terceiro paredão. Ela competiu com Cezar Black e Gabriel Santana e acabou levando a pior, ao receber 54,12% dos votos para sair. Cezar ficou com 43,21% e Gabriel mal passou perto da eliminando, somando apenas 2,67%.