Quem saiu do BBB 23 no 2º paredão: o que mostra a votação da enquete hoje

Na segunda berlinda da edição, Gabriel Tavares, Domitila Barros e Cezar Black tiveram o azar de serem emparedados. Restou ao público tomar a decisão de quem merecia sair da casa. E quem saiu do BBB 23? O resultado da enquete do paredão ficou marcado para esta terça-feira, dia 31 de janeiro.

Votação do BBB 23 - quem sai do BBB hoje?

O público irá descobrir quem saiu do BBB 23 hoje durante o programa ao vivo na TV Globo, que está marcado para começar às 22h25 e terminar às 23h50. Será necessário esperar até tarde pelo resultado, pois o anúncio dos eliminados sempre ocorre perto do final do programa de terça-feira.

Depois que Gabriel, Domitila ou Cezar deixar a casa, o participante falará brevemente com Tadeu Schmidt nos estúdios e logo em seguida o eliminado será levado para o Rede BBB. Por lá, ele será entrevistado por Vivian Amorin e Patrícia Ramos ao vivo.

A transmissão da entrevista é feita pela Globoplay e o Gshow. Para assistir gratuitamente, é só ter uma conta Globo e conectar na plataforma logo após o final do programa ao vivo de eliminação. A agenda do brother que sair nesta terça-feira da casa também inclui nos próximos dias o Mais Você e o programa BBB - A Eliminação, no Multishow.

Programação de quem saiu do BBB 23 e quando é a próxima formação de paredão

Após a eliminação desta terça-feira, os brothers voltarão a correr riscos no confinamento no próximo domingo (4), dia da terceira formação de berlinda da temporada. A eliminação será na próxima terça-feira (7).

A dinâmica de como será a votação será divulgada na quinta-feira (2). O apresentador Tadeu Schmidt sempre revela ao público antes da prova do líder começar como serão as regras.

Entre o poderes que afetarão a dinâmica e estará o colar de imunidade do anjo, que será conquistado no final da semana. Também na quinta-feira será informado ao público se a disputa será autoimune ou não.

Outro poder decisivo será o coringa. Ele muda todas as semanas e é leiloado com as estalecas dos participantes nas sextas-feiras durante o raio-x. O novo líder será decidido na quinta-feira, assim também estarão definidos os participantes do grupo vip e xepa.

Programação do BBB 23

Segundas-feiras: jogo da discórdia + resumo semanal na edição

Terças-feiras: eliminação + CAT BBB

Quartas-feiras: festa do líder

Quintas-feiras: prova do líder

Sextas-feiras: leilão do poder coringa + pode ter festa e prova do anjo, mas varia de semana

Sábados: pode ter festa e prova do anjo, mas varia de semana

Domingos: almoço do anjo + formação de paredão + prova bate e volta

Quem já saiu do Big Brother 2023?

A maquiadora Marília foi a primeira eliminada do programa. Ela recebeu 52,7%, enquanto seu adversário de berlinda Fred Nicácio contou com 47,3% dos votos.

A dupla foi parar no quarto secreto na primeira berlinda da temporada depois que competiram contra Key Alves e Gustavo em uma votação. Por lá, eles tiveram acessos as câmeras do reality, mas só um deles teve direito de retornar ao confinamento.

O retorno de Nicácio foi antes da segunda prova do líder. Ele voltou imune e ainda teve o poder de vetar alguém da disputa por liderança.

