Perdeu ontem? Veja como assistir o Jogo da Discórdia do BBB 23 de graça

O jogo da discórdia do BBB 23 na última segunda, 30, agitou a casa com tanta torta na cara. O programa terminou por volta da 1h da madrugada, então quem não conseguiu assistir toda a dinâmica, pode assistir online e de graça os principais trechos. Para isso, bastar ter uma conta no Gshow ou no Globoplay, onde foi disponibilizado um compilado do programa.

O que assistir?

Globoplay: primeiras horas do jogo da discórdia

Gshow: compilado dos principais momentos do jogo da discórdia

Assistir Jogo da Discórdia do BBB 23 no Gshow

Para assistir o jogo da discórdia do BBB 23 pelo Gshow, é necessário acessar o site (https://gshow.globo.com/) e criar uma conta caso ainda não tenha;

Clique no menu do cantor superior esquerdo e faça o login. Se o telespectador ainda não conte, aperte o botão "cadastre-se grátis" e então será redirecionado para uma nova página; Informe seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Confirme ao selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte o botão "cadastrar"; Agora que você já tem sua conta, para assistir é só usar a barra de pesquisa e buscar pelo jogo da discórdia do BBB 23 ou você pode ir direto para a página do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/); O telespectador verá uma barra que tem várias opções, como "todos os vídeos", "últimas notícias", "participantes", "enquetes", entre outros. Clique em "jogo da discórdia", é lá que você encontrará os trechos da dinâmica.

Como assistir o BBB 23 no Globoplay?

Caso prefira assistir o compilado de vídeos do jogo da discórdia pela Globoplay, acesse https://globoplay.globo.com/ e clique no canto superior direito em "entrar" e depois "cadastre-se" para criar sua conta;

O telespectador informará os seguintes dados pessoais: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, cidade e estado em que mora;

Depois, é só selecionar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e terminar o processo ao apertar o botão "cadastrar";

Pronto, é só usar. Para assistir o jogo da discórdia do BBB 23, você poderá usar a barra de pesquisa ou ir direto na aba BBB, que fica na parte de cima do site;

Nesta página, os fãs encontrarão os vídeos do reality show compilado das últimas horas, as câmeras ao vivo e também um compilado do jogo da discórdia. Clique em "veja mais" e então escolha o que quer ver da dinâmica.

Como foi o Jogo da Discórdia desta semana?

O Jogo da Discórdia do BBB 23 nesta semana teve torta na cara. Os brothers se dividiram em três grupos e de um em um cada se sentava em uma cadeira no centro do gramado e chamava dois colegas de confinamento, um para ser considerado alvo e outro como "não confiável". Os dois levavam tortas na cara.

A dinâmica contou com alguns atritos, como entre Tina e Paula, Fred Nicácio contra Ricardo, Cara de Sapato e também Bruno, entre outros. No final do jogo, Gabriel Santana acabou como o participante que mais recebeu "alvo". Ele foi chamado cinco vezes para levar torta na cara por este motivo. Os vices-campeões da dinâmica foram MC Guimê e Fred Nicácio, que foram chamados quatro vezes pelo mesmo motivo.

Já quem ficou com a fama de menos confiável foi Amanda, Cezar, Gabriel e Ricardo, que foram chamados duas vezes cada para levar a tortada na cara pela classificação. Só Gustavo e Aline conseguiram se livrar e não se sujaram nem uma vez.

Passando mal com a Tina jogando na cara da Paula que ela só quer se grandona no ao vivo porque é o palco dela. TINA VC É LENDÁRIA! #BBB23 pic.twitter.com/ZL5X88pf8r — thiago (@httpsrealitys) January 31, 2023

