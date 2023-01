2º paredão: enquete BBB 23 UOL atualizada agora porcentagem hoje

Enquete BBB 23 do UOL mostra briga acirrada e quem pode sair hoje do reality show - Foto: Reprodução/Instagram/@vulgofop/@cezar.black/@domitila_barros

Falta pouco para o público descobrir quem vai deixar o confinamento do Big Brother Brasil entre Domitila, Gabriel e Cezar. Nesta terça-feira (31), a votação do Gshow será encerrada e a jornada de um participante no jogo irá terminar. Porém, antes do anúncio oficial, o resultado do 2º paredão já tem sido apontado pela enquete BBB 23 do UOL, que tem uma parcial bastante acirrada no momento.

Como está a enquete BBB 23 do UOL atualizada

A enquete atualizada do UOL aponta no momento a eliminação de Gabriel. O brother está atualmente com 48,12% dos mais de 201 mil votos somados até o momento, às 11h15 desta terça-feira. Ele assume a liderança da votação, que até ontem estava apontando a saída de Domitila e não do modelo.

Domitila fica na segunda posição, mas não muito distante do brother, com 47,77% dos votos. Para Cezar a disputa está tranquila, afinal ele não sai da casa dos 4% desde que a enquete BBB 23 do UOL foi ao ar e atualmente soma apenas 4,11%.

A enquete BBB 23 do UOL tem sofrido algumas reviravoltas nestes dias.

Vote também na enquete BBB 23 do DCI

A enquete BBB 23 do UOL ou outros portais não contam para o jogo e servem apenas de espelho da votação para a análise do público. A única votação oficial é a disponível no Gshow.

+Qual o salário de Bruna Griphao? Atriz revela quanto ganha em novelas

Que horas acaba a votação do BBB 23?

A votação da enquete BBB 23 do Gshow fica aberta até o programa ao vivo na TV Globo. Hoje, o cronograma oficial da emissora indica que o BBB começa às 22h25 e termina às 23h50. Tadeu Schmidt informará quando a votação for encerrada de vez e já houver um resultado no paredão.

Como ainda há tempo para votar, vamos te informar o passo a passo para poder participar.

Como votar no Gshow

1 - Acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique na aba do Big Brother Brasil. Se preferir ir direto para a página do reality show, é só seguir para https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

2 - Você terá que criar uma conta caso ainda não tenha, por isso, clique no menu do canto superior esquerdo e vá até o final, entre "faça login ou cadastre-se grátis";

3 - Você terá que clicar em "cadastre-se" para ir para uma página em que informará seu nome completo, e-mail, senha e idade;

4 - Depois retorne para a página do reality show, a enquete BBB 23 estará logo no começo da página. Você deve clicar em quem quer eliminar entre Gabriel, Domitila e Cezar. Selecione a caixinha "sou humano" em seguida para a verificação de robôs e aguarde a mensagem que informa que seu voto foi computado;

VEJA - Perdeu ontem? Veja como assistir o Jogo da Discórdia do BBB 23 de graça