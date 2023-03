Sister foi eliminada em paredão que colocou três integrantes do grupo fundo do mar na berlinda.

Quem saiu do BBB 23 ontem e quem continua no reality

Key Alves foi quem saiu do BBB 23 ontem (7), dia do resultado do oitavo paredão da temporada. A jogadora de vôlei competiu contra as aliadas Sarah Aline e Domitila Barros. Ela conquistou o quarto lugar no ranking de rejeições da temporada e é a segunda famosa a deixar a casa.

Quem saiu do BBB 23 ontem, terça-feira?

Key foi quem saiu do BBB 23 ontem, terça-feira (7), dia decisivo no programa. A sister competiu contra Sarah Aline e Domitila Barros e foi eliminada com 56,76% dos votos para sair. No total, foram contabilizados 119.169.199 milhões de votos.

Key Alves estava no paredão desde a última quarta-feira (1) e foi a primeira sister a pisar nessa berlinda. Ela foi indicada por MC Guimê, que atendeu o Big Fone e precisou mandar duas pessoas para o paredão da semana. Cezar foi o outro escolhido, mas o brother teve a sorte de poder se salvar quando o Big Fone tocou novamente.

Sarah Aline foi a segunda mais votada deste oitavo paredão do BBB 23, a sister conquistou 41,92%. Já Domitila Barros passou longe da rejeição e somou apenas 1,32% dos votos. Sarah também era estreante na berlinda, mas a miss Alemanha é uma das veteranas na casa quando o assunto é paredão, ela já se salvou de três.

Das oito eliminações do programa, Key fica com a quarta posição no ranking de rejeição. Em primeiro lugar vem Paula com 72,5%, depois Gustavo somando 71,78%, Fred Nicácio com 62,94%, Key, que foi quem saiu do BBB 23 ontem com 56,76%, Tina em quinto lugar com 54,12%, Gabriel em seguida com 53,3%, Marília em sétimo lugar com 52,7% e em último Cristian com 48,32%.

Como foi o discurso do Tadeu ontem no BBB?

O habitual discurso de Tadeu Schmidt falou sobre jogo e além de citar alguns motivos para a saída da sister, também mandou um recado para o resto da casa. O apresentador chegou a falar que os grupos formados no programa são uma "droga" e que os participantes estão viciados neles.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 13. Vou fazer uma pergunta difícil de responder: o que é certo e o que é errado no BBB? A impressão que se tem é a seguinte: certo é quando eu faço, errado é quando o outro faz (...) A gente ouve coisas do tipo 'fulano é isso', 'fulado é aquilo'... Está falando do outro, mas é como se estivesse apontando o dedo para o espelho. Essa característica não é exclusividade da pessoa que sai hoje, está na casa toda, nas pessoas que estão votando para eliminar vocês, está em mim. É uma característica universal do ser humano. Aqui está o bem, o mal está no outro. É a história da humanidade, né? Mas, em um ponto talvez a gente tenha um consenso: esses grupos são uma droga, e vocês estão viciados, não conseguem largar esse vício. (...) Também é da condição humana viver em grupo e assim se proteger. A questão é: será que são esses grupos, formados de supetão lá no início da temporada, quando vocês mal se conheciam? Essa droga traz uma sensação inebriante de segurança, e aí você nem consegue pensar nas dores e sofrimentos que vêm como efeito colateral. E já vieram, né? E a gente pode perguntar: o lugar onde você dorme vale mais que o afeto que você sente? Seja como for, mais uma vez temos um Paredão exclusivamente de um grupo. Talvez, estar ao lado das aliadas seja a pior parte para as nossas três emparedadas. Porque enfrentar as dificuldades, sair de uma situação adversa para um lugar melhor, é algo comum às três. As três lutaram desde cedo pela vida. (...) Todas assumiram seus riscos, suas atitudes as colocaram a um passo da Eliminação. E qual das três estava certa? Ou errada? (...) Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você, Key".

Quem continua no reality show?

Trezes participantes continuam na casa: Aline Wirley, Amanda, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Fred Desimpedidos, Gabriel Santana, Larissa, Marvvila, MC Guimê, Ricardo Alface e Sarah Aline.

Key Alves, que foi quem saiu ontem, foi a segunda participante do camarote a deixar o programa. Fred Nicácio foi o primeiro. Por enquanto, o time dos pipocas é o mais defasado. Eles perderam seis integrantes nas eliminações semanais, além de Bruno Gaga, que desistiu do jogo.

O confinamento continua dividido entre dois grupos, o do quarto deserto e do quarto fundo do mar. Recentemente, o programa foi marcado por uma ruptura. Após se desentender com seus aliados, Ricardo Alface deixou o deserto e se mudou para o quarto vizinho, afirmando que agora vota sozinho.

