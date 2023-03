Quando vai ser o quarto branco do BBB 23 e como funciona

O quarto branco está prestes a começar no BBB 23 e promete muita emoção no jogo! Como Boninho já havia adiantado, a dinâmica começa nesta quarta-feira, 8 de março. Os detalhes foram revelados pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de eliminação de terça-feira.

Que dia começa o quarto branco do BBB 23?

O quarto branco do BBB 23 começa nesta quarta-feira (8), a partir das 10h. Tadeu Schmidt explicou ao público que não terá toque de acordar na manhã de quarta-feira e a área externa estará liberada. Lá fora, no gramado, terá ter um botão e quem apertar vai para o quarto branco e poderá puxar mais um.

As duas pessoas vão participar de um duelo de longa duração dentro de um carro, e quem perder vai para o paredão. Se ninguém desistir, a decisão será no programa de quinta-feira à noite.

O chefão do programa, Boninho, já havia adiantado em vídeo no Instagram, na segunda-feira, que a atividade teria o envolvimento de uma das marcas patrocinadores do reality show. A temida dinâmica não retorna ao reality show desde 2020.

Quanto tempo dura?

O quarto branco do BBB 23 tem previsão de durar até 36 horas. A dinâmica varia a cada temporada e vai depender se os brothers aguentarão a pressão ou não. Em 2020, por exemplo, o desafio não durou mais que 8 horas, pois Manu Gavassi logo apertou o botão vermelho.

No BBB 9, Leo desistiu após 17 horas resistindo no quarto, quando a dinâmica deveria durar 3 dias. Em outras edições, como a edição de 2010 em que Serginho, Cacau e Angélica foram parar no cômodo especial, eles cumpriram o desafio até o final e ficaram por lá durante alguns dias.

O que é o quarto branco do BBB 23?

O quarto branco é um dos desafios mais temidos do Big Brother Brasil. Os participantes com o azar de cair na berlinda se vestem de macacões brancos e seguem para um espaço separado no confinamento. O cômodo inteiro é branco, a não ser pelo botão vermelho que fica no centro.

As luzes nunca se apagam, os brothers ficam presos naquelas quatro paredes por horas ou até dias e não tem outra escapatória entre aguentar até o final ou desistir e aperta o botão. Porém, quem aperta o botão sofre consequências, que podem variar de eliminação, ida ao paredão ou outras desvantagens.

BBB 9

A dinâmica surgiu no BBB 9. Newton atendeu o Big Fone e precisou escolher dois colegas de confinamento para partilhar de um castigo com ele. O participante puxou Ralf e Leo e os três seguiram para o temido quarto. Por lá, Leo não aguentou muito e apertou o botão. Ele foi eliminado do programa.

Nesta mesma edição, o Big Fone tocou mais uma vez pelo quarto branco. Quem atendeu foi Francine, que indicou Flavio e Priscila para a tarefa.

Desta vez, a consequência para quem apertasse o botão era diferente: apenas a ida direta ao paredão e não uma eliminação de cara. Mesmo assim, a dupla resistiu. Porém, devido a prova do líder e votação da casa daquela semana, ironicamente eles acabaram no paredão do mesmo jeito.

BBB 10

O quarto branco retornou ao Big Brother Brasil na edição de 2010 e novamente os confinados do quarto branco resistiram até o final do desafio. Nesta ocasião, a situação foi um pouco melhor para um dos selecionados. Serginho conseguiu imunidade do público do programa, enquanto Angélica e Cacau foram parar em uma votação para definir quem ia ao paredão.

BBB 20

A dinâmica então ficou fora do programa por dez anos e só retornou no BBB 20. Ivy foi o anjo a semana e como castigo do monstro escolheu Felipe Prior para ir ao quarto branco. O brother precisou puxar dois participantes e escolheu Manu Gavassi e Gizelly Bicalho.

Diferente do que muitos pensavam, o trio se deu bem no quarto. A dinâmica colocou todos no paredão sem bate e volta, quem apertasse o botão estaria sozinho no paredão, enquanto os demais escapariam. O momento do trio por lá foi divertido, eles brincaram, comeram e depois de conversar, chegaram a conclusão que seria melhor apertar o botão e tentar a sorte. Manu Gavassi então apertou o botão e foi ao paredão.

