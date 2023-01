BBB 23: veja 9 casais do reality que continuam juntos

Muitos dos participantes das 22 temporadas do reality show não ganharam o prêmio milionário, mas saíram do programa namorando. Alguns deles seguem juntos até hoje, casaram e tiveram filhos. A poucos dias do início do BBB 23, veja quem são os ex-brothers e sisters que levaram o relacionamento para a vida real após o fim da competição.

Mari e Daniel, do BBB 6

Mari e Daniel começaram a se envolver na sexta edição do Big Brother Brasil, mas o romance não durou muito. Ambos ficaram com outras pessoa dentro do confinamento: ela com Rafael e ele com Roberta. Foi apenas depois do fim do reality show que ambos se reencontraram e retomaram a relação.

Hoje, são casados e têm quatro filhos juntos: Anita, Antônio e o gêmeos José e João. Eles também participaram juntos do reality show de casais da Record, o Power Couple Brasil, em 2019.

Adriana e Rodrigo, do BBB 11

Assim como Mari e Daniel, Adriana e Rodrigo começaram a namorar dentrod o BBB 11, mas o envolvimento também não durou muito e eles se separaram.

No entanto, após o fim do confinamento, os dois se reencontraram e decidiram dar uma nova chance para o amor. Hoje, no ano do BBB 23, eles são casados e pais de dois filhos, Rodrigo e Linda.

Andressa e Nasser, do BBB 13

Andressa e Nasser são um dos casais mais famosos formados no BBB. Os dois começaram a namorar ainda dentro do programa - na época, um vídeo da sister viralizou no qual ela chora e diz que não queria gostar do rapaz, mas não manda em seu coração.

Depois do fim do reality show, eles seguiram juntos e se casaram em 2021. O casal não tem filhos.

Kamilla e Elieser, do BBB 13

Também no BBB 13, Kamilla e Elieser engataram um romance no reality show com o incentivo dos outros brothers, o que acabou dando certo.

O namoro continuou após o fim do confinamento e os dois estão juntos até hoje. Eles se casaram em 2016 e são pais do pequeno Bento. O casal também já participou do Power Couple Brasil, na Record.

Fran e Diego, do BBB 14

Já no BBB 14, foi a vez de Franciele e Diego se envolverem. Apesar das dezenas de brigas que o casal protagonizou ao longo do reality show, eles também levaram o namoro do jogo para a vida real. No confinamento, ambos foram dois dos brothers que agitaram o edredom.

Eles se casaram em 2015 e são pais do pequeno Enrico, nascido em 2021.

Aline e Fernando, do BBB 15

O relacionamento de dois foi alvo de polêmica no Big Brother Brasil 15, já que Fernando estava ficando com Amanda, outra participante, quando Aline entrou no jogo. Encantando pela mineira, o rapaz deixou a outra moça para ficar com a nova jogadora.

No entanto, após a eliminação de Aline, Fernando voltou a ficar com Amanda, mas a relação não deu certo. Depois do fim do programa, o rapaz e Aline se reencontraram e se casaram, e hoje são pais do pequeno Lucca.

Paula e Breno, do BBB 18

Assim como Fernando, Breno do BBB 18 ficou com outra participante, Ana Clara, antes de engatar um romance com Paula. Os dois começaram a namorar dentro do jogo e seguem juntos até hoje.

Paula e Breno se casaram e são pais de Theo, nascido em 2021. A ex-BBB também foi uma das participantes do programa no Limite, da Globo, há dois anos.

Lucas e Eslovênia, do BBB 22

Antes de Lucas e Eslovênia começarem a namorar, Natália, outra participante, havia demonstrado interesse no rapaz e ficou decepcionada quando ele beijou a outra sister na festa.

Desde então, Eslô e Lucas seguem juntos e levaram o namoro adiante para fora do confinamento. Eles sempre postam cliques juntos nas redes sociais e vídeos conhecendo a família um do outro.

Laís e Gustavo, do BBB 22

Outro casal que deu o que falar no BBB 22 foi Laís e Gustavo. Desde que venceu a votação da casa de vidro e entrou para o jogo, o paranaense começou a flertar com a médica e o dois ficaram juntos durante o jogo.

Após o fim do programa, Gustavo pediu sua amada oficialmente em namoro. Os ex-BBB's viralizaram algumas vezes na web durante o ano passado por usarem roupas combinando.

LEIA TAMBÉM

Quando começa o Big Brother Brasil 2023?

Quem vai participar do BBB 23? Veja 13 possíveis nomes