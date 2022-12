BBB 23: relembre os participantes expulsos do reality

Na imagem, as ex-participantes Ana Paula (esquerda), Maria (centro) e Hari (direita), expulsas do BBB - Foto: Reprodução/Globo

Quando um participante aceita partir para o confinamento do BBB uma série de regras começam a ser seguidas. Quando os limites são ultrapassados, cada competidor precisa acertar suas contas com a produção, que muitas vezes resulta em expulsão. Antes do início do Big Brother Brasil 2023, relembre quem já foi expulso do programa!

Maria foi expulsa do BBB 22`

A cantora Maria foi expulsa no BBB22 por agressão. Durante um jogo da discórdia em que os participantes lavavam a roupa suja e jogavam baldes de água uns nos outros, a famosa perdeu a paciência. Enquanto discutia com Natalia, Maria não mediu a força e bateu com o balde na cabeça da colega de confinamento quando jogou água nela.

O assunto foi discutido no ao vivo e Natalia disse que estava bem. Porém, a produção analisou as imagens após a dinâmica, no dia seguinte Maria foi chamada no confessionário e então expulsa. Relembre a confusão:

Hari foi expulsa do BBB 19 pouco antes da final

Hariany Almeida teve o azar de deixar o programa nos últimos dias da edição de 2019. Tudo ocorreu durante a última festa da temporada. Hari estava bêbada e se desentendeu com sua amiga e aliada Paula von Sperling. As duas discutiram e Hari empurrou a colega, que caiu no chão.

No dia seguinte, Tiago Leifert conversou com os participantes para falar sobre a situação e informou a expulsão de Hari. A jovem havia sido a primeira a conquistar vaga na final, mas acabou deixando o programa por causa da confusão. A final do BBB 19 foi então apenas entre Alan e Paula, que se tornou campeã.

Vanderson também saiu no BBB 19

Vanderson Brito foi eliminado logo nas primeiras semanas do BBB 19. Após o início da temporada, o brother foi intimado a prestar depoimento na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá por uma acusação de abuso e violência.

Durante uma madrugada, a produção do programa chamou o biólogo no confessionário, o informou sobre a situação e então o retirou do jogo. Alguns meses mais tarde, o processo contra o ex-participante não foi para frente por falta de provas.

Big Brother 19 - Fabio foi eliminado antes do início do jogo

O BBB 19 ficou marcado por muitas expulsões. Fabio Alano deixou o programa antes de começar a competir de fato. Enquanto o rapaz estava no pré-confinamento, foi descoberto pela direção do programa que ele já tinha contratos pré-assinados com algumas marcas esportivas e que havia escondido informações da produção. Como as atitudes do brother violava as regras do programa, ele foi desclassificado.

Marcos Harter - 2017

Na edição de 2017 do BBB, o expulso foi Marcos Harter. O médico foi retirado do jogo por causa de seu relacionamento conturbado com Emily Araujo. Durante uma discussão do canal no confinamento, Marcos apertou os braços da moça e deixou marcas na pela da jovem.

Mais tarde, Tiago Leifert informou que a produção avaliou o caso, que foi considerado agressão física nas regras do reality show, e foi decidido que Marcos deixaria o jogo. O médico participou pouco depois de A Fazenda e foi vice-campeão da nona edição do programa da Record.

Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 16

Ana Paula Renault foi campeã do paredão falso de sua edição e era uma das favoritas da edição. No entanto, a loira não chegou a sonhada final do reality show. Ela foi expulsa por agressão, após dar dois tapas no rosto de um de seus rivais, Renan.

O momento aconteceu durante uma das festas do confinamento e Renan reclamou da provocação no confessionário. Mais tarde, a produção informou sua decisão.

Daniel foi expulso do BBB na edição 12

Daniel Echaniz foi expulso no BBB 12 após se tornar suspeito de abuso após uma das festas do programa. Depois de uma das comemorações do reality, Daniel foi para a cama com Monique Amim. A dupla trocou beijos e carícias e as imagens indicavam que logo depois um suposto ato sexual ocorreu enquanto a jovem estava desacordada.

O momento gerou polêmica e Daniel foi retirado do jogo. Na época, foi divulgado que a saída do brother do programa teria sido por um "grave comportamento inadequado". Algum tempo depois, Daniel foi absolvido da acusação de estupro após uma investigação policial.

Fernando Orozco mal entrou na casa - BBB 7

O caso de Fernando Orozco é parecido com o de Fabio do BBB 19. Ele foi retirado do jogo logo no início da temporada após descobertas da produção. Ele chegou a entrar na casa, mas horas depois foi expulso do BBB, porque o reality show ficou a par que o jovem era amigo do filho de um diretor da Globo, o que era contra as regras.

