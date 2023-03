Quem vai ser eliminado do BBB 23 entre Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley hoje no décimo primeiro paredão - Foto: Reprodução/Globo

Quem vai ser eliminado do BBB 23 hoje? Bruna tem mais votos no paredão

Quem vai ser eliminado do BBB 23 hoje? Bruna tem mais votos no paredão

Hoje, a casa mais vigiada do país terá um participante a menos. Bruna Griphao, Aline Wirley e Gabriel Santana competem no 11º paredão e o público está curioso para descobrir quem vai ser eliminado do BBB 23 nesta terça-feira, 28, de eliminação. A votação está a todo vapor e o resultado desta berlinda já pode estar consolidado.

Quem está sendo eliminado na enquete UOL?

Bruna Griphao vem sendo apontada como quem vai ser eliminado do BBB 23 esta semana. A sister é líder da parcial da enquete UOL desde que a votação está no ar. Atualmente, às 07h00 de hoje (28), a loira soma 49,86% dos mais de 128 mil votos computados.

Gabriel Santana está em segundo lugar e não fica tão distante da adversária, ele soma até então 42,81% dos votos para sair. Isso significa, que ele também tem chances de deixar o jogo se a votação ficar muito acirrada neste 11º paredão.

Aline Wirley é a última colocada, ela tem 7,33% e respira aliviada na lanterna da votação. Como a briga aparenta estar entre Bruna e Gabriel, a cantora deve ganhar mais uma semana no jogo.

Na noite de ontem (27), às 21h00, a diferença entre Bruna e Gabriel era maior. A sister estava com 50,60% da rejeição, enquanto o brother aparecia com 42,10% dos votos. Já Aline mantinha sua posição confortável em último lugar, com apenas 7,30% dos votos para sair.

Votação na enquete BBB 23

Vote na enquete BBB 23 do DCI e veja o resultado parcial da votação em tempo real!

O que acontece com o eliminado do BBB 23?

O participante que for eliminado do Big Brother Brasil 2023 hoje terá que cumprir uma agenda de entrevistas. A primeira tarefa é participar do Bate-papo com o Eliminado no Rede BBB, com as apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos.

Esta é a primeira entrevista de qualquer eliminado e é lá que eles ficam a par do número de seguidores, relembram momentos do confinamento, encaram erros e acertos, entre outros. A atração não tem hora exata para começar pois depende do programa ao vivo. Geralmente, o papo começa no início da madrugada de quarta-feira, logo após a eliminação.

Depois, na quarta-feira de manhã (29), quem vai ser eliminado do BBB 23 hoje no décimo primeiro paredão conversará com Ana Maria Braga no Mais Você. Neste mesmo dia, o ex-BBB falará com Ana Clara e Bruno De Luca no BBB - A Eliminação, na Multishow.

Bate-Papo com o eliminado: após o programa ao vivo, no Gshow e Globoplay

Mais Você: a partir das 10h35 na TV Globo

BBB - A Eliminação: às 20h00 na Multishow

Gshow - Como votar no Big Brother 2023?

A votação oficial do décimo primeiro paredão é no Gshow! Apesar de sites como o UOL, DCI, entre outros, apresentarem parciais que deixam o público a par de como as torcidas estão se movimentando, essas enquetes não afetam o jogo, apenas a do Gshow.

Para votar será necessário ter uma conta no site, mas pode ficar tranquilo que o processo é rápido, fácil e gratuito!

Passo a passo de como votar no BBB 23:

Passo 1: acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e vá no menu que fica no canto superior da esquerda. Você encontrará a opção de seguir para a página do Big Brother Brasil, se quiser, pode ir direto para lá pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 2: já na página do BBB 23, você deve clicar na enquete oficial que aparece logo de cara. Você não terá permissão de votar porque o site pedirá por um login e senha. Assim, você deve clicar em "cadastre-se";

Passo 3: você deverá informar seu nome completo, data de nascimento, o seu e-mail e a senha que ussrá no site. Finalize o cadastro selecionando a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte "cadastrar";

Passo 4: agora que você já tem seu login, é hora de votar. Retorne para a página do BBB 23 e desta vez você conseguirá votar na enquete oficial. É só clicar no participante que deseja que seja quem vai ser eliminado do BBB 23 neste paredão, Bruna, Aline ou Gabriel;

Passo 5: confirme a decisão ao passar pela verificação de robôs com a caixinha "sou humano". Agora é só aguardar a confirmação do seu voto e clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo mais vezes!