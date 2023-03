Quem venceu a Prova do Líder BBB 23 hoje; 9ª competição é de resistência

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23? Acompanhe a disputa

A nona liderança do Big Brother Brasil já começou e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23 será revelado nesta sexta-feira, 10 de março, após uma longa disputa de resistência em duplas.

Como é a Prova do Líder BBB 23 de resistência?

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 22 só deve ser revelado na sexta-feira. Tadeu Schimidt adiantou que a disputa durará até, no máximo, o programa ao vivo de hoje. As quatro primeiras duplas eliminadas terão consequências

Para tentar garantir mais uma semana no programa e o cargo de liderança, os participantes tiveram que mostrar resistência. A prova foi do Mercado Livre e ganha quem ficar mais tempo na competição.

Desta vez, nem todos os participantes tiveram a chance de disputar a Prova do Líder no BBB 23. Fred, que ganhou a resistência do quarto secreto, está imune e ficou de fora. Domilita e Cezar foram vetados.

Participam da prova: Bruna, Larissa, Cara de Sapato, Amanda, Alface, Guimê, Sarah, Aline, Marvilla e Gabriel.



Veja a dinâmica da semana do BBB 23.

Divisão entre VIP e xepa

Quem está no VIP ganha mil estalecas para fazer compras no mercado. O cardápio oferecido para o grupo é bastante diversificado e farto, com tudo que os brothers precisam para café da manhã, almoço, janta e até sobremesas. Além disso, os membros do VIP podem dormir no quarto do líder, caso sejam convidados por ele.

Já quem está na xepa ganha apenas 500 estalecas. O cardápio é bem limitado e com apenas o básico, como arroz, feijão, macarrão instantâneo e carnes de segunda. Os membros do grupo não podem entrar no quarto do líder.

Programação

Quinta-feira (09/03): prova do líder

Sexta-feira (10/03): festa

Sábado (11/03): prova do anjo e poder curinga

Domingo (12/03): lá vem paredão.

Segunda-feira (13/03): jogo da discórdia

Terça-feira (14/03): dia de eliminação

Quarta-feira (15/03): festa do líder

