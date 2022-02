Quem já saiu do BBB 22? Relembre todos os eliminados

Veja a lista completa e atualiza com quem já saiu do BBB 22. Todas as semanas, um participante é eliminado durante o paredão.

O Big Brother Brasil é uma competição de eliminação e, todas as semanas, uma nova configuração é formada para resultar na saída de um participante. Veja quem já saiu do BBB 22 e relembre a evolução do jogo semana a semana.

Ao final dos três meses de competição, os três confinados restantes vão participar de uma votação especial e o mais popular embolsará o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro 0km.

Quem já saiu do BBB 22: Luciano foi o primeiro eliminado

O primeiro eliminado do BBB 22 foi Luciano. O participante deixou a competição depois que recebeu 49,31% dos votos no primeiro paredão e foi derrotado por Natália, que foi recebeu 34,89% dos votos, e Naiara Azevedo, que registrou rejeição de 15,80%.

Douglas Silva foi o líder da primeira semana e mandou Naiara para a berlinda. A cantora sertanejo, por sua vez, ganhou o poder do contragolpe e puxou Luciano para a berlinda. O participante eliminado foi um dos nomes mais comentados da primeira semana, especialmente depois que ele externou a vontade de ser “muito famoso”.

A eliminação de Luciano aconteceu em meio a às crises de Naiara Azevedo. A participante estava passando por dias difíceis e chegou a pedir para ser eliminada pelo público.

Leia o discurso de eliminação feito para Luciano.

Rodrigo foi o segundo eliminado da edição

Ainda sem muitos conflitos, a segunda semana do BBB 22 foi movimentada na casa mais vigiada do país e a razão para isso foi o jogo de Rodrigo Mussi. O participante foi o segundo eliminado do reality depois de conflitos com Arthur Aguiar e Natália.

No paredão em que foi eliminado, Rodrigo recebeu 48,45% dos votos e foi derrotado por Jessilane, que recebeu 25,45% dos votos, e Natália, que estava e seu segundo paredão da temporada e foi votada por 26,10% do público.

A liderança da segunda semana ficou com Tiago Abravanel. O neto de Silvio Santos foi o alvo do líder e acabou no paredão direto. Com isso, Rodrigo não participou da prova “Bate e Volta” e não teve a chance de acabar da berlinda.

O principal objetivo de Rodrigo no reality era, segundo ele, eliminar as plantas e atacas os membros do Camarote – o grupo de famosos convidados para o programa pela direção.

Leia o discurso de eliminação feito para Rodrigo.

Naiara Azevedo é a terceira eliminada do BBB 22

A primeira eliminação entre os membros do Camarote também foi a primeira baixa entre as mulheres da edição. Naiara Azevedo foi eliminada na terceira semana com 57,77% dos votos e foi derrotada por Douglas Silva, que recebeu 38,96% dos votos, e Arthur Aguiar, que fez sua estreia no paredão e recebeu apenas 3,27% dos votos do público.

Cantora foi parar no paredão por acaso: durante a prova do líder vencida por Jade Picon, Naiara pegou uma das consequências da dinâmica e foi parar direto na berlinda. A plaquinha escolhida por ela dizia “Você está no paredão”. Ela participou da prova “Bate e Volta”, mas perdeu para Lucas e acabou levando a pior na votação popular.

Além de colocar Naiara na lista de quem já saiu do BBB 22, a terceira semana também serviu para dar início ao embate entre Jade e Arthur. A influenciadora foi a líder da semana e mandou o ator para o paredão alegando que queria uma resposta do público.

Atualmente, o embate de Jade e Arthur é uma das principais narrativas do BBB 22.

Leia o discurso de eliminação feito para Naiara.

Quarta semana teve Bárbara eliminada e Maria expulsa do BBB 22

A vítima da quarta semana foi Bárbara. A participante, que foi do grupo Pipoca, deixou o confinamento ao receber 86,02% dos votos do público em um paredão contra Natália, responsável por 9,03% dos votos, e Arthur Aguiar, que recebeu 4,95%.

Com a porcentagem recebida, Bárbara entrou para o top 10 das maiores rejeições da história do programa quando consideramos os paredões triplos. A eliminação aconteceu em meio a liderança de Jade Picon, que era uma das melhores amigas de Bárbara e mandou Arthur para o paredão pela segunda semana consecutiva.

Nessa semana, o indicado pela líder teve o poder do contragolpe e puxou Bárbara para a berlinda.

Além da eliminação, a quarta semana também ficou marcada pela desclassificação de Maria. A participante do Camarote, durante um dos Jogos da Discórdia, bateu com um balde na cabeça de Natália, foi acusada de agressão e foi convidada a deixar o confinamento.

Maria foi eliminada no mesmo dia que Bárbara e nunca tinha ido para nenhum paredão.

Leia o discurso de eliminação feito para Bárbara.

Participantes BBB 22: quem ainda está no programa

Com a lista de quem já saiu do BBB 22 atualizada, 17 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão. São eles:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Larissa (Coordenadora de Marketing e Influenciadora) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz); Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

Como assistir ao reality na TV e na Internet

De segunda a sábado, o BBB 22 é transmitido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’. Já aos domingos, o público pode assistir ao programa depois do Fantástico.

Existem duas maneiras oficiais para assistir ao programa: na TV, sintonizando no canal aberto da Rede Globo, e na internet.

Para assistir online, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

Para ver o mesmo conteúdo da Globo na internet, basta clicar na aba ‘Agora na TV’. Para ver o sinal do Pay-Per-View, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

Big Brother Brasil

O Big Brother Brasil 22, licenciado para a gigante de mídia brasileira Globo pela Endemol Shine, começou em janeiro e é um dos maiores realities do planeta. Pelo terceiro ano consecutivo, o elenco do BBB conta com celebridades e jogadores anônimos. Na 22ª temporada, o programa conta com convidados famosos como os atores Arthur Aguiar, Douglas Silva e Tiago Abravanel, as cantoras Linn Da Quebrada e Maria, a influencer Jade Picon, a dançarina Brunna e os atletas Pedro Scooby e Paulo André.

Esse elenco extremamente diversificado do BBB22 também conta com concorrentes anônimos como Jessilane, Vyni, Eslovênia, Rodrigo e Bárbara, para citar alguns. No ano passado, a advogada e maquiadora Juliette entrou no Big Brother Brasil 21 como jogadora anônima, mas saiu de casa com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. Juliette também ganhou a temporada e lançou a carreira musical com um álbum produzido pela superstar brasileira Anitta. Com o enorme sucesso de Juliette no BBB21 , muito hype está em torno desta nova temporada.

No geral, Big Brother é uma franquia com muitas edições estrangeiras e fãs de todo o mundo. A série brasileira é conhecida por transformar certos hóspedes anônimos em celebridades de alto nível, por isso muitos fãs obstinados do BB ficam curiosos para acompanhar uma temporada em andamento.

Como na série de televisão holandesa original concebida pelo magnata da mídia John de Mol em 1997, o programa coloca um grupo de estranhos em uma casa do Big Brother para viver juntos 24 horas por dia em completo bloqueio, sem exposição a jornais, telefones, televisão e internet. As câmeras gravam todos os seus movimentos, praticamente sem privacidade, por cerca de três meses. Os moradores competem entre si para evitar o despejo semanal; a última pessoa restante no final da temporada reivindica o grande prêmio de R$ 1,5 milhão.

“Big Brother” é atualmente produzido em mais de 20 territórios ao redor do mundo pela Endemol Shine.