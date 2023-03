Parcial do BBB 23 mostra quem sai entre Fred, Domitila e Gabriel

Parcial do BBB 23 já indica quem sai entre Gabriel, Domitila e Fred no reality show - Foto: Reprodução/Globo

Paredão foi formado no domingo e teve Marvvila salva no bate-volta.

O décimo paredão foi formado e agora resta ao público a tarefa de tirar alguém da casa entre Gabriel Santana, Fred Desimpedidos e Domitila Barros, mas quem? A parcial do BBB 23 do UOL e a votação em tempo real do DCI já indicam o nome que corre o maior perigo nesta berlinda tripla.

Parcial do BBB 23 no UOL ATUALIZADA

Fred está com o pior percentual na parcial do BBB 23 do UOL. O brother é líder na votação que soma mais de 24 mil votos e está com 65,40% da rejeição.

Domitila Barros é a segunda colocada, com 23,98% dos votos. Já Gabriel Santana respira com bastante alívio na lanterna da votação, com apenas 10,62%.

Se a parcial do BBB 23 do UOL acertar o resultado e a média da porcentagem do brother, Fred pode sair do programa com uma das maiores rejeições da temporada.

Por enquanto, o recorde é de Paula Freitas, eliminada na quarta semana com 72,5%. O segundo lugar do ranking é Gustavo (71,78%) e Larissa fecha o Top 3 com 66,75%.

Vote na enquete e acompanhe a parcial do BBB 23 do DCI em tempo real

Como foi a formação do paredão de domingo?

A formação do décimo paredão começou com Gabriel Santana, o anjo da semana, imunizando Sarah Aline. Depois, a líder Bruna Griphao pode fazer sua indicação ao paredão e colocou Domitila Barros na berlinda. Esta é a quinta vez que a miss Alemanha compete pela permanência no jogo.

Depois, a casa votou. A dinâmica desta semana foi a tradicional, em que cada brother vai ao confessionário e dá seu voto de forma secreta. Não houve dedo duro esta semana.

Quem acabou na berlinda pela casa foi Fred Desimpedidos, com quatro votos, e também Gabriel Santana, com três votos. Em seguida, Amanda, vice-campeã da prova do líder desta semana, também teve uma indicação ao paredão e puxou Marvvila.

Na prova bate e volta, realizada entre Marvvila, Fred e Gabriel, a cantora de pagode foi quem se deu melhor. A disputa envolvia um jogo da memória e ela se saiu bem em todas as rodadas do jogo, assim escapando da décima berlinda da edição.

Quem votou em quem na 10ª berlinda

Como votar no Gshow?

A votação oficial no site do Gshow já está liberada e ficará no ar até a noite de terça-feira (21/03). O resultado será revelado ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Passo 1: acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e depois dê início ao seu cadastro ao clicar no final do menu que fica na lateral esquerda. Você precisa ter uma conta no site se quiser votar, pois essas são as regras do programa;

Passo 2: após começar o seu cadastro, você terá que informar o seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site. Não será necessário pagar nada por isso. Assim que sua conta estiver ativada e confirmada, é só retornar ao Gshow;

Passo 3: agora você deve seguir para a página do BBB 23. Você a encontrará no menu da lateral esquerda ou poderá seguir direto para lá com o endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Você verá a enquete oficial do programa logo de cara. Essa votação não apresenta nenhuma parcial do BBB 23 e só libera seus números após o encerramento;

Passo 4: clica em Fred Desimpedidos, Gabriel Santana ou Domitila Barros para eliminar. Confirme a sua decisão ao selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde pela mensagem de confirmação do voto;

Passo 5: agora é só apertar o botão "votar novamente" se quiser repetir sua decisão. Você pode votar quantas vezes quiser! Não há limite de votos por conta e nem por IP.