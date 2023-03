Brothers se reuniram em trios para acusar os colegas no jogo da discórdia desta semana do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globo

VÍDEO: 5 melhores momentos do jogo da discórdia do 8º paredão

O Jogo da Discórdia desse semana causou várias intrigas entre os participantes do BBB 23. Com o título de "tiro, porrada e bomba", a dinâmica foi parecida com a semana passada, em que um participante era escolhido como alvo, ouvia os argumentos do adversário e depois ganhava uma consequência. No entanto, nesta semana as acusações foram em trio, já que os brothers se separaram em pódios.

Bruna x Key

O trio Bruna Griphao, Fred e Larissa escolherem Key Alves. Mesmo após o tempo determinado para cada acusação se encerrar, Bruna e a jogadora de vôlei continuaram discutindo. A atriz acusou a famosa de se envolver em briga que não era dela na casa, como a discussão da loira com Ricardo Alface, para confrontar Bruna.

"Não fui sem educação com você, não te coloquei no chão", afirmou Key. "Tudo bem, mas você vem em um momento de vulnerabilidade minha para hypar em uma briga que não era sua", reclamou Bruna. A atriz também disse que Key se sentia superior aos demais da casa.

Domitila x Fred

Domitila discutiu com Fred quando o puxou no Jogo da Discórdia. A miss Alemanha acusou o brother de arrogância no jogo, por citar situações em que especula o que o público quer ou não na casa. "Independente disso, você chegou aqui na situação da Marvvila e falou: 'olha com quem você se juntou'. Você não me conhece, você não tem troca nenhuma comigo", reclamou.

Cezar também se envolveu nas acusações e disse que o rival tinha acordo com participantes do seu grupo para se proteger no jogo.

Key x Larissa

Key Alves e Larissa também tretaram. Enquanto Key discutia com Bruna, Larissa se envolveu na discussão e a jogadora de vôlei disse que a rival devia continuar fazendo "seus vídeos de Tiktok" que ela ganhava mais. Enquanto isso, a professora de educação física acusou: "é só isso que tu faz, hypar na briga dos outros". "E você que é biscoiteira?", rebateu Key.

Sarah Aline x Fred

Sarah Aline e Fred recentemente cortaram laços no programa. O brother enviou a psicóloga direto para a berlinda e não gostou que ela votou em Larissa, por considerar que o ato foi para o ferir, apesar de ele considerar muito a sister e alegar ter tentado protege-la em seu grupo.

Sarah Aline não ficou convencida das justificativas do brother e o puxou durante o jogo da discórdia desta segunda-feira. "Eu sinto que você não fala as coisas que você quer dizer, isso em uma certeza de você fugir, na minha questão você pipoca", acusou a sister.

Como assistir completo o Jogo da Discórdia

A parte do jogo da discórdia que foi exibida durante o programa ao vivo você consegue assistir no programa na íntegra que está disponível no Globoplay. Esse conteúdo que foi ao ar na TV Globo pode ser acessado totalmente de graça, é só ter uma conta gratuita e simples no site e pronto.

Já os demais momentos do jogo da discórdia desta semana, que por passar do horário do ao vivo foram exibidos no Pay per View e Multishow, só podem ser acessados por assinantes do serviço. Para conferir o conteúdo é só acessar a aba do Big Brother Brasil na Globoplay e ir até a parte destinada a dinâmica. Você terá que clicar em trecho por trecho, pois por lá os vídeos estão cortados e não compilados em um só.