VÍDEO: Key Alves é questionada sobre Lula em reality; veja reação

Após ser eliminada do BBB 23, Key Alves viajou para os Estados Unidos para fazer uma participação especial no reality show La Casa de Los Famosos, que mandou a participante Dania Mendez ao Brasil para um intercâmbio de alguns dias. Na quarta-feira (15), dia de sua chegada na casa com os famosos latinos, a jogadora de vôlei de 23 anos foi questionada sobre o presidente Lula, mas desconversou.

Durante um papo entre os confinados do reality show, o ator argentino Diego Soldano (54) perguntou para a brasileira: "e como está com Lula?".

Key Alves não respondeu e começou a beber, o que levantou risadas na mesa. Uma das participantes perguntou o nome do presidente que estava no cargo antes de Lula e a atleta pediu: "vamos mudar de assunto?"

Em seguida, os confinados continuaram debatendo sobre o assunto e Key comentou: "preciso me retirar daqui". A sister disse que terminaria de comer, buscou um prato e retornou para a mesa.

A ex-BBB 23 foi novamente questionava sobre o nome do ex-presidente brasileiro e respondeu: "eu não quero falar sobre isso. No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha, as pessoas acabam com você". O assunto então foi encerrado.

NÃO GENTE KKKKKKKK A KEY SAINDO DA MESA QUANDO PERGUNTAM DO LULA NÃO É POSSÍVEL KKKKKKK pic.twitter.com/BKhJcKY6y1 — paiva (@paiva) March 16, 2023

Key Alves é bolsonarista?

Key não falou abertamente sobre sua posição política durante sua estadia no BBB 23. Porém, em janeiro, quando a sister foi anunciada para o reality show, na web foi resgatado um antigo story da famosa, o que lhe rendeu a fama de bolsonarista. Na imagem, ela mostra uma das manifestações de apoiadores do ex-presidente.

Por conta disso, a jovem começou a ser chamada de bolsonarista nas redes sociais e virou alvo de memes sobre o assunto durante sua participação no reality show da TV Globo.