Brothers não esperavam pela saída da sister do quarto deserto.

VÍDEO: veja a reação de Fred com a eliminação de Larissa no BBB 23

VÍDEO: veja a reação de Fred com a eliminação de Larissa no BBB 23

Larissa foi eliminada do BBB 23 nesta noite de terça-feira, 14 de março. A saída da sister não chocou o público, que já esperava pelo resultado de acordo com o apontamento das parciais. No entanto, na casa a situação foi um choque para vários confinados, como Fred, que namorava a sister no programa, sua melhor amiga Bruna Griphao, entre outros.

Entre os integrantes do quarto deserto, a permanência de Larissa era certa. Nos últimos dias, vários confinados conversaram entre si e também com a professora de educação sobre o assunto, afirmando que na configuração deste paredão contra Cezar Black, Ricardo Alface e Domitila Barros, Larissa ficaria.

Bem, não foi isso o que aconteceu. O choque de Fred e os demais participantes do BBB 23 aliados de Larissa virou assunto nas redes sociais. Fãs do reality show compartilharam trechos do momento e comentaram a situação.

Depois, o brother comentou com os amigos: "não é possível cara".

A REAÇÃO SINCRONIZADA KKKKKK Ansioso demais pra eliminação da Bruna e o feio do Fred #BBB23 pic.twitter.com/cDo0srJay9 — dav | jurudico do alface 🥬 (@OpsLacrei) March 15, 2023

Fred boco roso sobre a saída da Larissa do paredão “Não é possível cara” #BBB23 pic.twitter.com/Kj6mSfRUfo — NewsBBB #BBB23 (@nnewsbbb) March 15, 2023

Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Larissa no BBB 23

Grupos do BBB 23 estão equilibrados pela 1ª vez

Com a saída de Larissa do jogo, os grupos deserto e fundo do mar estão iguais em números de participantes pela primeira vez na temporada. O time da recém-eliminada era o maior da casa e sempre levava a melhor nas votações.

Claro que tudo pode mudar, mas por enquanto o deserto mantém seis jogadores, Fred Desimpedidos, Aline Wirley, Amanda, Sapato, Bruna Griphao e MC Guimê.

O fundo do mar agora também tem seis integrantes, Domitila Barros, Cezar Black, Sarah Aline, Gabriel Santana, Marvvila e o recém agregado Ricardo Alface.

Quem saiu do BBB 23: Larissa é eliminada; veja porcentagem

Quando é a próxima formação de paredão no BBB 23

Se nada mudar na programação do reality show, a próxima formação de paredão é no domingo, 19 de março. Será realizada a habitual votação da casa e os confinados colocação alguns colegas na berlinda. A votação será aberta no Gshow e então mais alguém deixará a casa na próxima terça (21).

As informações sobre a dinâmica serão passadas pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (16), pouco antes da realização da décima prova do líder da temporada. Ele revelará quantos serão emparedados, se o anjo será autoimune, se haverá veto ou contragolpe, qual o poder coringa, entre outros detalhes.

Quem é Dania Mendez e quando ela entra no BBB 23