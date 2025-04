Eliminação acontece no domingo

Nova parcial da enquete UOL elimina Vitória do BBB 25

Último paredão do Big Brother Brasil 2025 começou e a decisão acontece no domingo, 20 de abril, mas quem sai entre Vitória, Renata e João? A parcial da enquete UOL já indica o possível eliminado do reality show.

Parcial da enquete UOL – BBB 25

Se os números da enquete UOL se confirmarem, Vitória será eliminado do BBB 25 com ampla diferença de votos para Renata e João. A atriz soma 59,02% dos votos para sair. João tem 31,8 e Renata 9,18%.

A parcial do DCI indica que João será o eliminado da vez no Big Brother Brasil. O brother soma 58,4% dos votos e assume a liderança de rejeição.

Renata e Vitória são recordistas de paredão da edição e apresentam as maiores torcidas. Portanto, o resultado oficial pode surpreender o público.

Até que horas pode votar?

A votação oficial no Gshow ficará aberta até o programa ao vivo de domingo. A programação oficial da TV Globo informa que o reality show vai começar às 23h05.

Passo a passo de como votar no Gshow

1 – o público tem duas formas de votar: voto Único através do CPF, ou com o voto da Torcida, que permite vários votos. O resultado é uma média das duas formas de votação.

Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 25 do Gshow.

Clique no participante que deseja eliminar, e depois confirme sua decisão. Aguarde pela confirmação e repita o processo quantas vezes achar necessário!

