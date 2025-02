Quem ainda está na prova do líder do BBB 25? Acompanhe a disputa

A quinta disputa para definir a liderança do Big Brother Brasil terminou com Eva de líder. Acompanhe quem ainda está na prova do líder do BBB 25 e há quantas horas cada participante está na dinâmica de resistência.

Quem está na prova do líder BBB 25

Eva foi a última a deixar a prova do líder. A disputa começou por volta das 23 horas de quinta-feira e deve durar até, no máximo, o programa ao vivo de sexta. Se até esse horário ainda tivesse gente na disputa, Tadeu conduziria um quiz sobre a prova.

1ª Delma

2ª Aline

3ª Maike

4º Diego Hypolito

5ª Daniele Hypolito

6ª Camilla

7ª Vitória Strada

8ª Vilma

9º Guilherme

10º Matheus

11º Vinícius

Qual a dinâmica da semana?

14 de fevereiro, sexta-feira

Prova do Líder

15 de fevereiro, sábado

Prova do Anjo

16 de fevereiro, domingo

Formação do paredão

18 de fevereiro, terça-feira

Eliminação

