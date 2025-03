Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 25 nesse sábado: acompanhe (15/03)

Neste sábado, 15, vamos conhecer quem ganhou a prova do anjo do BBB 25, realizada a partir das 13 horas. A competição coloca mais fogo no parquinho do reality, já que o anjo não é autoimune e poderá reduzir as opções de votos no paredão de domingo, 16. Além do colar, o brother poderá imunizar uma pessoa na votação e ainda terá direito a um almoço com recado da família.

Veja quem venceu a prova do anjo (15/3)

O vendedor da Prova do Anjo no BBB 25 e vai garantir o colar da semana! Além do almoço especial e do poder de castigar dois brothers no monstro.

A prova do anjo desse sábado, dia 15, começa por volta das 13h (horário de Brasília). A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

Como são 13 participantes, será realizado um sorteio antes da dinâmica e alguns confinados ficarão de fora da disputa.

Como vai ser o paredão do BBB 25?

A dinâmica para o nono paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. Guilherme é o Líder e colocou na mira Gracyanne Barbosa, Renata, Eva, João Pedro, João Gabriel e Maike.

Renata garantiu imunidade pela Vitrine do Seu Fifi. Uma pessoa será imunizada pelo Anjo, ficando fora da berlinda.

Os dois mais votados pela casa também serão emparedados. O indicado pelo Líder terá direito a um contragolpe, escolhendo alguém entre os que está Na Mira.

Antes da Prova Bate-Volta, o Poder Direto vai retirar um dos emparedados da disputa. Com isso, apenas dois participantes jogam, e um consegue escapar do Paredão.

Ao final, a formação do Paredão será tripla.