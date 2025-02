Quem ganhou a Prova do Anjo: veja o novo anjo do BBB 25 (22/2)

Neste sábado, 22 de fevereiro, vamos conhecer quem ganhou a prova do anjo do BBB 25, realizada a partir das 13 horas. A competição coloca mais fogo no parquinho do reality, já que o anjo não é autoimune e há mais mais opções no paredão de domingo, 23, com o big fone. Além do colar, o brother poderá imunizar uma pessoa na votação e ainda terá direito a um almoço, e vai ganhar recado da família.

Guilherme é o novo anjo e Thamiris está no monstro.

Quem ganhou a Prova do Anjo hoje

Vamos acompanhar quem venceu a Prova do Anjo no BBB 25 na semana! Além do almoço especial e do poder de castigar dois brothers no monstro. A prova do anjo desse sábado, dia 22, começa por volta das 13h (horário de Brasília).

A disputa não é transmitida na TV aberta, então o público que quiser acompanhar terá que assistir o Globoplay ou acompanhar pelo DCI – que atualizará essa matéria em tempo real.

Como são 17 participantes, será realizado um sorteio antes da dinâmica e alguns confinados ficarão de fora da disputa.

Como vai ser o paredão?

A dinâmica do BBB 25 para o sexto paredão começou a ser formado ainda na quinta-feira. João é o novo líder e colocou na mira Dani, Diego, Camilla e Vitória.

Formação do paredão