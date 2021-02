BBB 21: Anitta chama gilberto para festa e diz com qual brother ficaria

Anitta voltou a acompanhar o Big Brother nesta edição. A cantora, de 28 anos, aproveitou as redes sociais para palpitar sobre cada um dos participantes do BBB 21 neste domingo (31). Saiba a opinião da artista e com quem ela ficaria da casa.

Anitta comenta sobre os amigos Projota e Pocah no BBB 21

Acompanhando o BBB 21 de lá dos Estados Unidos, Anitta aproveitou para dar sua opinião sobre os participantes, no entanto, ela selecionou apenas os que tinha uma opinião positiva para dar.

“Projota: meu reizinho sempre será meu reizinho, apenas isso”, disse a cantora, nos Stories do Instagram. Vale destacar que os dois tem uma amizade de anos e feat no hit‘Cobertor’.

Se tratando de Pocah no BBB 21, Anitta defendeu o fato da cantora dormir demais, segundo os internautas, no reality. “Minha amiga Pocahontas é o que ela faz da vida. O que eu faço da vida é ficar put* da vida com ela que se atrasa porque está dormindo”, brincou.

“Ela e a Rebecca só dormem. Mas que bom pra ela que tá dormindo e não vê essa confusão toda”, aproveitou para alfinetar. A famosa completou: “é muito show quer a gente faz. Às vezes a gente faz encontros de amigas só pra dormir”, revelou.

Cantora diz que ficaria com Arthur

Sincera, Anitta comentou que gostaria de ficar com Arthur, instrutor de crossfit do time ‘pipoca’ do BBB 21. “Arthur, se eu tiver solteira quando vocês sair da casa você me manda uma DM porque minha vida é assim, a gente nunca sabe, amanhã pode ser que eu ja case com alguém”, disse bem-humorada.

No entanto, mais tarde, Anitta voltou aos Stories e detonou os haters. “Como o povo é preconceituoso né, desses 30 minutos pra cá que falei que pegaria o Arthur e já recebi incontáveis mensagens falando ‘ai, mas ele fica com homens, todo mundo no Espírito Santo sabe’”, começou ela.

“O problema é dele gente, se ele fica com mulher também tá tudo ótimo, eu também, fico com os dois e estou feliz. Isso é impedimento desde quando? Não consigo entender esse pensamento das pessoas, a mulher pode ficar com mulher e homem, o homem não pode. Se ele pega homem tá tudo ótimo também super bem-vindo. se ele chamar outro também a gente se diverte todo mundo junto”, completou a carioca.

Anitta já deixou claro que quer que ela e Arthur role e não importa mandar DM 🗣 pic.twitter.com/u3Xj3uRhoR — Tracklist (@PortalTracklist) January 31, 2021

Anitta já foi amiga de Carla Diaz – BBB 21

Dentre os participantes, Anitta disse que gosta da atriz Carla Diaz, e detalhe: elas já foram amigas no começo da carreira da cantora. “A gente era amiga, não sei porque a gente se afastou, mas vamos retomar essa amizade”, afirmou e avaliou a atriz n jogo: “Acho que ela vai pra final”.

Encantada por Gilberto do time ‘pipoca’, Anitta antecipou um convite: “Você tá na minha lista da próxima festa que vai ter na minha casa quando acabar o corona tá bom?”.

Sobre Caio e Rodolffo, assim como a web, Anitta gostou da amizade entre os brothers. “E eu acho engraçada a amizade dos bastiões lá. E são essas minhas conclusões positivas depois de ver todos os episódios”, disse.

Mas antes de finalizar o assunto, Anitta deu uma cutucada em Lumena. “Depois tenho só que perguntar pra Lumena se tá tudo ok nas minhas falas”, ironizou. Isso porque a DJ tem sido criticada por suas atitudes na casa e acusada de exagerar na militância dentro do BBB 21, nas redes sociais.