BBB 21: Sarah, Kerline e Rodolffo estão no paredão

Sarah, Kerline e Rodolffo formam o primeiro paredão do BBB 21. A formação aconteceu durante o programa ao vivo na Globo, no comando do apresentador Tiago Leifert, neste domingo (31). Veja como foi a votação e quem votou em quem no reality!

Como foi a votação do primeiro paredão do BBB 21

Após um resumo de como foram as últimas 24 horas dos brothers no BBB 21 com todos os acontecimentos principais da casa, Tiago Leifert entrou em contato com os brothers começar a formação do primeiro paredão do programa.

Para começar Arthur e Arcrebiano puderam finalmente tirar a fantasia de Monstro da semana dada por Rodolffo, primeiro Anjo da edição. Em seguida, a dinâmica continuou e Rodolffo deu a imunidade para Caio.

Como líder da semana, Nego Di ganhou imunidade e teve o poder de escolher um dos brothers para o paredão. Durante a tarde, em conversa com João Luiz, ele estava em dúvida sobre colocar Thaís ou Kerline, mas escolheu Kerline.

Além disso, o grupo dos seis imunes tiveram a missão de indicar alguém para o paredão e escolheram Rodolffo. Logo no primeiro dia de programa, Fiuk, Projota, Lumena, Juliette, Viih Tube, Arthur foram informados que estavam imunes da primeira berlinda e que deveriam se reunir e indicar um dos colegas. Somente o líder, o protegido pelo Anjo e Lucas Penteado, que venceu a prova de resistência, escaparam da votação da casa e do G6. Arcrebiano foi o mais votado pela casa.

Quem votou em quem?

Arcrebiano – Camilla de Lucas

Arthur – Camilla de Lucas

Caio – Camilla de Lucas

Camilla de Lucas – Arcrebiano

Carla Diaz – Arcrebiano

Fiuk – Carla Diaz

Gilberto – Arcrebiano

João Luiz – Arcrebiano

Juliette – Thaís

Karol Conka – Carla Diaz

Kerline – Arcrebiano

Lucas Penteado – Carla Diaz

Lumena – Thaís

Pocah – Arcrebiano

Projota – Thaís

Rodolffo – João Luiz

Sarah – João Luiz

Thaís – Arcrebiano

Viih Tube – Arcrebiano

A prova Bate Volta de sorte foi entre Sarah, Rodolffo e Arcrebiano, Kerline como indicada pelo líder não pôde jogar. A disputa foi uma novidade da edição passada que está de volta no BBB 21. O jogo é a salvação para um dos emparedados, sendo que apenas o indicado pelo líder não pode jogar. Depois da competição, Arcrebiano se salvou do primeiro paredão do programa. Sendo assim, o paredão ficou entre Sarah, Kerline e Rodolffo. Quem deve sair?

Como votar no paredão?

Para votar em Sarah, Kerline e Rodolffo BBB 21, é preciso acessar o site oficial do reality, o Gshow. Logo de cara, a página para votar estará em destaque, sendo assim, basta clicar e logo vai aparecer “Quem você quer eliminar?” e os nomes dos participantes emparedados com as fotos. Antes de votar é preciso ter o cadastro na conta da Globo ou então entrar com o Facebook ou Google.

Depois de escolher em quem eliminar, passando pela etapa de segurança contra robôs, o voto já estará valendo. Se quiser votar mais vezes, basta clicar em “votar novamente” e repetir o processo até o encerramento da votação. O resultado do paredão é ao vivo na terça-feira (02), no programa que se inicia 22:30h, na Globo.