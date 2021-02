BBB21: após web pedir ‘fora Karol Conka’, perfil oficial se pronuncia

Após Karol Conká afirmar que vai torturar psicologicamente Lucas Penteado na casa do BBB21, a web ficou em polvorosa e levantou a hashtag #KarolConkaExpulsa como o assunto mais comentado das redes sociais na noite desta segunda-feira (01). O perfil oficial da participante do reality show da Globo se pronunciou sobre a revolta dos fãs e revelou que tem recebido ameaças de agressão física contra a cantora.

O que o perfil de Karol Conká disse?

A equipe de comunicação de Karol Conká emitiu um comunicado em que fala sobre o ‘calor da emoção entre as torcidas’. “Sabemos que o BBB é uns dos programas que mais geram comoção nas pessoas, e consequentemente o sentimento de amor e ódio é também exponenciado. Aliás, produtos narrativos que envolvem espectadores, possuem um grande poder de gerar debates no mundo real. Como, por exemplo, novelas da Globo que tratam de temas sociais importantes, podemos citar Mulheres Apaixonadas que tinha uma personagem que apanhava do marido e em consequência aumentou muito as denúncias contra a violência”, iniciou.

Logo em seguida, a equipe da intérprete de É o poder denunciou ameaças e ataques recebidos através das redes sociais. “O BBB gera também debates extremamente importantes para nossa sociedade, pois o assunto é discutido com uma enorme visibilidade e audiência. Há de fato uma responsabilidade social ao entrar na casa. Portanto, é normal o público amar e detestar o participante perante as suas atitudes, falas e posicionamentos dentro do jogo. Julgamos os participantes, mudando de opinião e de favs a cada fato novo. O problema começa quando isso ocorre de forma indiscriminada em nossa sociedade. São direcionadas a Karol Conka ameaças, agressões físicas, xingamentos e até mentiras de falas que não existiram em perfis do Twitter que querem ganhar like. e viralizar em cima da imagem dela e do ódio gratuito e que, infelizmente, muitos acreditam. E por trás de tudo isso é sempre bom estruturar os contextos de nossa sociedade. Por isso, o nosso papel aqui é falar sobre a Karol Conka e o seu momento no BBB. É compreensível toda a revolta por suas falas, ações e pelo modo como tem se posicionado, no entanto isso está ultrapassando todos os limites de um cancelamento também”.

O perfil da cantora saiu em sua defesa e fez comparação com outros participantes polêmicos do Big Brother Brasil, sem citá-los. “Em um tsunami de situações, o ódio está evidente, são chuvas de ataques desproporcionais que até então não vimos com quase nenhum participantes de edições passadas, que tiveram erros pesados tanto quanto a Karol Conka, diga-se de passagem. Esquecemos o quanto a fragilidade da figura da Karol Conka, uma mulher preta, mãe solteira e pioneira da cena do rap feminino brasileiro, acaba tendo. É momento de refletir também porque uma mulher preta é tão facilmente odiada por não ser a pessoa perfeita”.

Imagem de Karol Conká

No comunicado, a equipe da cantora comenta sobre a crise de imagem ‘conquistada’ após suas opiniões polêmicas dentro do BBB21. “Nós que administramos as redes sociais da Karol Conka, estamos chocados que as coisas estão indo muito além do BBB. Transformando ela no pior inimigo que tem no país. Essa política do cancelamento não chega nem perto de ser saudável, nem a solução para quem a recebe”.

Por fim, o comunicado é encerrado com uma reflexão sobre o pós-BBB21 de Karol Conká. “Ela, certamente, aprenderá muito com seus erros quando sair do programa, mas fica a preocupação se os ataques à ela revelam, na verdade, uma faceta do próprio ódio que viralizou em nossa sociedade. Fica aí também essa reflexão!”.

Neste vídeo a @Karolconka assume que está torturando psicológicamente o @koka_lucas. Eu era fã da Conka, mas agora eu tenho nojo das ações dela. pic.twitter.com/5OxPAlak5L — Matheus Moreira (@_MatteusMoreira) February 1, 2021

Karol Concká ameaça Lucas no BBB21

Na tarde desta segunda-feira (01), Karol expulsou Lucas Penteado da cozinha VIP e o ameaçou torturá-lo psicologicamente no BBB21. “Ele vai aprender na marra, na tortura. Se está sendo permitido torturar os participantes, eu vou torturar ele também”, disparou.