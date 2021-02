BBB21: veja como votar no paredão de Sarah, Kerline e Rodolffo

O primeiro paredão do BBB21 está formado! Sarah, Kerline e Rodolffo compõem a berlinda da semana e a votação já está aberta. A votação oficial é pelo Gshow, então veja o passo a passo e veja como votar no seu BBB favorito.

Vote também na Enquete BBB 21: Sarah, Kerline ou Rodolffo: quem deve ser eliminado?

Como votar no paredão do BBB21?

Primeiramente, para conseguir votar em um dos indicados para a eliminação, é preciso entrar no site oficial do programa, o Gshow. Logo no início a página para votar no paredão estará em destaque.

Para escolher o favorito para sair do jogo nesta próxima terça-feira (02), por exemplo, é necessário ter uma conta Globo, que pode ser criada de maneira gratuita, incluindo dados como nome completo e email. Outras opções para entrar são com o Facebook e Google. Mas não é preciso sair da página, já que a mesma direciona para as opções de login.

Assim que se entra na página é possível ler a pergunta “Quem você quer eliminar?” e os nomes dos participantes emparedados, bem como as fotos dos brothers na berlinda.

Após clicar e confirmar, passando pela etapa de segurança contra robôs, o voto já estará valendo. Caso queira continuar e votar mais vezes, basta clicar em “votar novamente”.

Existe fraude na votação

De acordo com a emissora, o sistema de votação utilizado no BBB21, e demais reality shows da Globo, possui mecanismos de segurança e de monitoração.

A TV Globo também informa não haver “nenhum indício de votos realizados por robôs, ou quaisquer outros mecanismos de fraude, que impactem a dinâmica do programa. Qualquer tentativa de automação de votos estaria sujeita às validações de controle e segurança, que são aplicadas no processamento de cada um dos votos”, diz trecho de comunicado.