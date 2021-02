BBB21: veja quantos seguidores os brothers já ganharam no reality

Com uma semana de BBB21, o público começa a conhecer os participantes anônimos, e a querer acompanhar os famosos nas redes sociais. Especialmente no Instagram, o número de seguidores pode crescer, ou, para os que a web ‘cancela’, esse número diminui. Juliette do time ‘pipoca’, por exemplo, ultrapassou o número de seguidores de Karol Conka, que tem anos de carreira. Confira como estão os números nesta segunda-feira (01).

Arthur – BBB21

Arthur Picoli, instrutor de crossfit, no Espírito Santo, atingiu 781 mil seguidores até o momento. Nesta primeira semana de programa, ele foi castigado com o Monstro e ganhou imunidade do público antes mesmo de entrar.

Karol Conka

A cantora, de 35 anos, escapou do paredão e é querida na casa, porém, depois de polêmicas, como o episódio em que foi acusada de xenofobia contra Juliette, a cantora perdeu quase 100 mil seguidores, e está com 1,7 milhões.

Caio

Se aproximando de Karol Conka, Caio, que entrou com menos de 100 mil pessoas o acompanhando, está com 1,6 milhões de seguidores no Instagram. Dentro do jogo, ele foi imunizado pelo Anjo, o amigo Rodolffo.

Carla Diaz

A sister continua a agradar o público, e, embora não tenha vencido nenhuma das provas, escapou do paredão. Ela tinha 3 milhões de seguidores no Instagram, e após uma semana, ela está com 4.

João Luiz – BBB21

O professor de geografia entrou no grupo ‘pipoca’ e foi o primeiro a atender o Big Fone do BBB21. Ele foi quem indicou Sarah, que está na berlinda da semana. Em sua conta, ele chegou aos 213 mil seguidores.

Camilla de Lucas

A participante do time ‘camarote’ já tinha uma quantidade expressiva de seguidores no Instagram, mas conquistou mais admiradores na rede social. A influenciadora está com 3,7 milhões.

Fiuk

O cantor foi imunizado pelo público e decepcionou parte dos internautas por suas atitudes no reality. No Instagram, Fiuk está com 2,3 milhões de seguidores.

Arcrebiano (Bil)

O educador físico e modelo escapou do paredão depois de atender o Big Fone e se destacou pela sorte ao vencer o Bate Volta após ser o mais votado da casa, na primeira jogada, se livrando pela segunda vez da berlinda. Arcrebiano está com 540 mil seguidores.

Pocah

A funkeira carioca passou longe da berlinda nesta semana e atingiu 12,3 milhões de seguidores, quando entrou ela tinha pouco mais de 11 milhões.

Juliette – BBB21

A paraibana entrou imunizada no BBB21 e aos poucos foi conquistando o público. Passando Conka, ela está com mais de 1,7 milhões de seguidores.

Nego Di

O comediante venceu a primeira prova do BBB21 com Lucas Penteado, foi o primeiro líder da semana e indicou Kerline ao paredão. Já no Instagram, ele chegou aos 1,3 milhões de fãs.

Kerline

Modelo e Influenciadora, Kerline foi parar no primeiro pardão após a indicação de Nego Di. A sister está com 387 mil seguidores na rede social.

Lucas Penteado

Junto com Nego Di, Lucas ganhou duas provas no BBB21, como resultado ele ficou imune do paredão. No Instagram ele ficou com 742 mil seguidores.

Lumena – BBB21

Lumena entrou imune pelos votos do público, mas foi ‘cancelada’ pela internet por suas atitudes na casa. Em seu Instagram, ela está com 194 mil seguidores.

Rodolffo

O sertanejo ganhou a prova do Anjo e se destacou pela amizade com Caio, que foi o escolhido para imunizar. O ex de Rafa Kalimann está com 2,3 milhões de fãs.

Gilberto – BBB21

Gilberto entrou como anônimo no BBB21 e conquistou 904 milhões de seguidores. O economista chamou atenção pelo carisma na casa e escapou da primeira berlinda.

Viih Tube

A youtuber ganhou mais seguidores no Instagram com sua entrada no BBB21. Após uma semana de reality, ela está com 16,9 milhões de fãs.

Thaís

A cirurgiã-dentista ganhou mais seguidores ao entrar no reality, e totaliza 677 mil seguidores.

Projota

Projota conquistou imunidade por voto do público e no Instagram, o cantor está com 4,2 milhões de fãs.

Sarah – BBB21

A consultora de marketing digital foi a primeira a ir para o paredão no BBB21 não escapou na prova Bate Volta. Ela está com 356 mil seguidores no Instagram.

