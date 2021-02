Enquete BBB: quem é você no Big Brother 21?

O público que gosta de acompanhar o Big Brother se identifica com os participantes, afinal, são eles que as pessoas vão acompanhar por três meses de reality. Em mais uma temporada, Boninho trouxe personalidades famosas e anônimos, os do time ‘camarote’ e ‘pipoca’. Veja a lista e escolha quem é você na enquete BBB!

Arthur – enquete BBB

Arthur é do time dos marombeiros, o instrutor de crossfit entrou como um dos imunes no BBB 21. Logo no primeiro dia, ele mostrou simpatia e que é um pouco distraído. Quando viu Projota pela primeira vez, o brother não reconheceu o cantor e foi motivo de memes nas redes sociais. Sua parte preferida da casa é a academia, sim ou claro?

Arcrebiano

Todo quietinho, Arcrebiano ainda não se soltou na casa do BBB 21, mas já fez amizade com alguns dos participantes. Até o momento, ele é próximo de Caio, Rodolffo e Arthur. Depois de consolar Juliette, que se sentiu culpada por ultrapassar o tempo do ‘raio-x’, alguns internautas começaram a shippar o professor de crossfit com a sister.

Hummmm…😍Dariam um casalsão💕 Tchau Fiuk! Arcrebiano é um boy maravilhoso Slc💓💓💘#BBB21 pic.twitter.com/azGZyzcXXi — MALYNE CRISTAL🥣📦👑🎙💘💍💍💘💞 (@sabrina2002720) January 28, 2021

Camilla de Lucas

Camilla de Lucas permanece tímida no jogo, mas mostrou que gosta de se soltar nas festas e dançar mesmo. Nas redes sociais, suas caras e bocas viraram memes. Influenciadora digital, a carioca, de 26 anos, entrou na disputa para ficar milionária e ajudar a família.

as vezes eu estou só a camilla de lucas #bbb21 pic.twitter.com/6Y6HnyoMgE — cris dias (@crisayonara) January 29, 2021

Carla Diaz

Inshalá! Carla Diaz já entrou como uma das queridinhas do público por ter sido marcante na vida dos fãs por suas personagens em novelas, como ‘Chiquititas’ e ‘O Clone’. Com seu jeito meigo, a sister evita entrar em confusões dentro da casa, mas quando preciso ela se posiciona como no episódio da Xepa, em que teve um atrito com Fiuk. No primeiro da de reality, ela virou meme por sua diferença de altura com Camilla de Lucas.

meu salário é a Carla Diaz e minhas conta são a Camilla de Lucas pic.twitter.com/EIvZqXPSsZ — Brusinhas (@usebrusinhas) January 26, 2021

Caio

O fazendeiro causou polêmica antes mesmo de entrar no BBB 21 por causa de suas dívidas. Mas dentro do programa, sua forma engraçada de conversar com os brothers por causa das gírias como “boca de sacola”, agradou os internautas. Na casa sua parceria com Rodolffo chamou atenção da web.

O Caio é: Piadista

Maior fã do rodolffo

Enaltece as mulheres

Enaltece a esposa e a sogra dele

Fez o Projota chorar

Apresenta o Rodolffo como o maior canto famoso

Fez todo mundo rir

Trouxe o "boca de sacola"

E é caloteiro#BBB21 pic.twitter.com/PHLTJtuqPR — Team Cadolffo ⚔️ (@caioerodolffo) January 27, 2021

Fiuk

Fiuk, assim como Carla Diaz, entrou como favorito de muitos. No primeiro dia foi ‘shippado’ com Juliette, mas o românce idealizado pelo público acabou tão rápido quanto começou. Indo do ‘céu a inferno’, ele foi defendido, mas também teve quem pegou ‘ranço’ do ator por suas discussões com Carla. Com seu jeito emotivo, o filho de Fábio Jr. já derramou muitas lágrimas em menos de uma semana de BBB 21.

esse é o melhor vídeo do mundo kkkkkkkkkkkkkkk a cara do lucas, a música de fundo, o fiuk CHORANDO pic.twitter.com/xX94JtlIAC — laura (@lauracferro) January 28, 2021

Gilberto

Gilberto provou que é um dos mais animados da casa. O brother foi o primeiro a pisar na casa do BBB 21 e logo de cara conquistou os fãs do reality pela forma que recepcionou os colegas. Com seu jeito alegre, o pernambucano gosta de dançar pela casa e arranca risada dos outros participantes mostrando que sua presença é sinônimo de festa.

A inveja que eu tenho da serotonina do Gilberto, é inexplicável #BBB21pic.twitter.com/DSwjt2Bbr1 — Sayonara Neves (@sayomix) January 29, 2021

João Luiz

João Luiz tem um jeito simpático e tímido, mas se aproximou de alguns brothers da casa. Discreto, ele gosta de conversar, mas prefere evitar polêmicas com os demais colegas do BBB 21. Em sua apresentação antes do programa, ele disse que no jogo valia tudo para ganhar.

Juliette na enquete BBB

Falante e empolgada, Juliette ‘chegou chegando’ na casa e foi a primeira sister a formar ‘par’ no programa. De forma bem-humorada, ela brincou sobre namorar Fiuk. Como gosta muito de falar, ela causou confusão por tomar quase todo o tempo no confessionário no primeiro raio-x do BBB 20. Nas redes sociais seu nome foi destaque após Karol Conká falar mal de seu sotaque.

Kerline

Kerline mostrou que é emotiva e chorou na primeira festa do programa. Ela também teve um atrito com Lucas Penteado por uma brincadeira e ganhou emoji de ‘cobra’ de Fiuk. No Twitter, ela virou assunto por suas ‘caras e bocas’ ao chorar.

Na vida eu só queria ser a pocah chorando mas sei que sou a kerline pic.twitter.com/z0chw8xRPY — raquel (@raquel_bps) January 28, 2021

Lucas Penteado na enquete BBB

Competitivo, Lucas mal chegou no jogo e já ganhou duas provas do BBB 21- prova pela imunidade e do líder. Empolgado na primeira festa, ele causou ao dar uma de cupido, mas acabou com o coração partido por Kerline.

Nego Di e Lucas Penteado ganham a prova do líder, segunda prova do BBB e segunda vitória da dupla, respeita os guris haha👍😴❤️ pic.twitter.com/IEUNfk2giK — Os Guris Do Rio Grande Do Sul (@osgurisdors) January 29, 2021

Lumena

Lumena foi uma das protagonistas da primeira treta na casa e foi chamada de ‘exagerada’ pela web por sua militância. A hashtag ‘fora Lumena’ foi assunto no Twitter após o atrito com Caio.

Nego Di

Embora seja discreto no reality, Nego Di chegou de mansinho e já venceu duas provas no reality junto com Lucas Penteado, de quem mais se aproximou na casa. Ele venceu a prova do líder e foi o primeiro do BBB 21 a conquistar o posto no programa.

Pocah – enquete BBB

A cantora ganhou o posto de ‘crush’ do público do programa, e foi shippada com Kerline no primeiro dia de BBB 21. Durante a prova pela imunidade, a aproximação das duas mexeu com os internautas que brincaram sobre o “casal”. Já nas redes sociais, Pocah foi taxada de ‘dorminhoca’ na casa.

morrendo nos memes da pocah 🗣️🗣️🗣️🗣️ #bbb21 pic.twitter.com/eREl63jgmz — mundinho armin arlert brasil (@RikkiKitsune) January 29, 2021

Projota – enquete BBB

Projota virou o novo “terror do Boninho”. Esperto, o cantor acertou algumas “charadas” do programa, e a web o comparou com Manu Gavassi, do BBB 20, que acertava tudo que iria acontecer no jogo.

Manu gavassi 🤝 Projota Fazer da vida do boninho um inferno#BBB21 pic.twitter.com/WRI2iJJtHW — ℒᴜᴀɴᴀ🐧 (@Luana_vlucas) January 26, 2021

Rodolffo

O ex de Rafa Kalimann formou dupla com Caio no reality e os dois divertem o público com as conversas no programa. Apesar de não buscar briga, ele teve um mal-estar com Fiuk, mas de forma geral se dá bem com todos da casa.

me julguem, mas to amando a amizade de Rodolffo e Caio #BBB21 pic.twitter.com/lq17QCNOtx — ebony (@kalebcostta) January 29, 2021

Sarah

A sister que já foi em uma festa na casa de Leonardo Dicaprio, ainda está conhecendo os participantes antes de se aproximar mais, no entanto, ela gosta de conversar com Juliette e sua única inimizade foi com Fiuk.

Sarah reclama de Fiuk: 'Não era opção minha pra nada, mas virou'🔥 #BBB21 pic.twitter.com/bxhiRn22cF — BBB 21 (@comentashow) January 29, 2021

Thaís

Thaís tem um jeito tímido e gosta de escutar os colegas de confinamento. Quando ainda estava na casa extra, Fiuk e a sister foram shippados juntos nas redes sociais, mas convivendo eles não se aproximaram tanto.

thaís e fiuk por favor eu nunca pedi nada #BBB21 pic.twitter.com/kkS3leJNP3 — вʀυnα ☁️ comentarista do BBB (@jamesmirazon) January 27, 2021

Viih Tube na enquete BBB 21

Apesar de ser comunicativa, Viih Tube começou mais discreta no BBB 21, mas se mantendo imparcial no jogo, ela não criou atrito com nenhum dos participantes. Nas redes sociais, ela entrou criticada por polêmicas do passado, mas o jogo virou, e ela foi elogiada por suas atitudes na casa. Será que você é a sister na enquete BBB?

