BBB21: que horas o programa começa o hoje (31/1)?

O BBB21 começa logo após Fantástico e promete fortes emoções. O programa de hoje vai apresentar a formação do primeiro paredão da edição, o que quer dizer que é fogo no parquinho.

Que horas começa o BBB21

O BBB21 vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília) e terá duração de aproximadamente 2 horas. A informação é de acordo com a programação da Rede Globo.

Tiago Leifert comanda os participantes da histórica 21ª edição do reality show da Globo. A atração é dirigida por Boninho.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além da TV aberta, é possível assistir ao BBB21 ao vivo e online. Para isso, basta acessar o site ou app do Globoplay. O streaming exibe o programa ao vivo e também 24 horas por dia. O preço depende do plano escolhido.

Veja o passo a passo completo aqui.

Formação do primeiro paredão

Neste o reality dá palco a primeira formação da primeira berlinda da edição. Sarah, do grupo “anônimos” já está no paredão após indicação de João Luiz no Big Fone.

O grupo dos imunes, formado por Fiuk, Juliette, Viih Tube, Lumena, Arthur e Projota, tem o direito de indicar um confinado direto para o paredão. Um dos possíveis nomes é a cirurgiã dentista Thais.

A berlinda deve completada pela indicação do líder Nego Di e votação da casa. Vale lembrar que Caio deve ser imunizado pelo poder do anjo de Rodolffo.

Assim, os nomes possíveis para ir ao mata a mata do BBB21 são: