Queridômetro BBB21: veja o emoji que cada um recebeu hoje (31/1)

Neste domingo, dia 31, os brothers do passaram pelo raio-x e puderam distribuir emojis no queridômetro BBB21. E apesar do reality ter começado a menos de uma semana, alguns participantes já receberam avaliação negativa. Vem fogo no parquinho?

Quem recebeu o que no queridômetro BBB21 de domingo?

No queridômetro de hoje, a maioria dos participantes receberam os emjos de carinha feliz e coração.

Mas como nem tudo são flores, dois dos brothers ganharam o emoji de vômito, outros três receberam bomba e um deles ganhou a avaliação ‘cobra’.

Coração partido e carinha irritada também tiveram destaque na hora da avaliação.

Arcrebiano: 6 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀😀| 12 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ | 1 vômito 🤮

Arthur: 8 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀😀| 13 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Caio: 5 carinhas felizes 😀😀😀😀😀 | 14 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Camilla de Luca: 3 carinhas felizes 😀😀😀 | 1 vômito 🤮 | 15 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Carla Diaz: 5 carinhas felizes 😀😀😀😀😀 | 14 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Fiuk: 8 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀😀 | 8 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤ | 2 corações partidos 💔💔

Gilberto: 4 carinhas felizes 😀 😀 😀 😀 | 15 corações ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

João Luiz: 4 carinhas felizes 😀😀 😀 😀 | 14 corações ❤ | 1 coração partido 💔

Juliette: 8 carinhas felizes 😀😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 | 1 carinha triste ☹ | 7 corações ❤ | 2 bombas 💣💣

Karol Conka: 2 carinhas felizes 😀 | 17 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Kerline: 7 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀 | 1 vômito 🤮 | 11 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Lucas: 7 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀 | 2 cobras 🐍🐍 | 1 bravo 😠 | 3 corações ❤❤❤ | 2 bomba 💣💣 | 4 corações partidos 💔

Lumena: 8 carinhas felizes 😀😀😀😀😀😀😀😀 | 10 corações ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ | 1 coração partido 💔

Nego Di: 3 carinhas felizes 😀😀😀 | 14 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ | 2 corações partidos 💔💔

Pocah: 3 carinhas felizes 😀😀😀 | 15 corações ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ | 1 coração partido 💔

Projota: 4 carinhas felizes 😀😀😀😀 | 15 corações ❤

Rodolffo: 11 carinhas 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀| 6 corações ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ | 1 bomba 💣 | 1 planta 🌿

Vihh Tube: 3 carinhas felizes | 15 corações | 1 planta

Sarah: 9 carinhas | 9 corações | 1 bomba

Thais: 6 carinhas felizes | 12 corações | 1 planta

Enquete BBB: no duelo entre Fiuk e Karol Conka, quem deve sair?