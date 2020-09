Para quem vive sozinho ou somente com um parceiro, o bolo de caneca é uma sobremesa super coringa. O alimento vem em pouca quantidade e o sabor fica a gosto do mestre cuca!

Desse modo, as receitas são fáceis de fazer, levam poucos ingredientes e ainda, assam no microondas. Ou seja, o bolo de caneca é o preparo ideal para o dia a dia corrido.

Nesse texto você vai conhecer dicas infalíveis para preparar o seu bolo de caneca. E ainda, descobrir receitas com ingredientes doces e cítricos. Mãos na massa!

Dicas para um bolo de caneca fofinho

Primeiramente, existem algumas informações intrínsecas para o bolo de caneca sair lindão do microondas.

O primeiro detalhe é o tamanho da caneca. Faça o preparo em recipientes com 300 ml ou mais de capacidade para o seu bolinho não vazar.

Em segundo lugar, atente-se ao modo de preparo. Siga-o com cuidado, principalmente em relação ao ovo. Ele costuma vir antes de tudo, para dar liga à massa.

Além disso, iniciar com o ovo é prático porque, se ele estiver estragado, você não perde os outros ingredientes, já que o item foi o primeiro a ir para a caneca.

Em relação à farinha, se possível, passe-a na peneira. Já um detalhe importante sobre o fermento é que é essencial respeitar a quantidade exata do ingrediente para o bolo não vazar ou ficar chato.

Ademais, o ponto do bolo de caneca é quando as bordas estiveram soltando do recipiente. Se estiver cru, leve-o de volta ao microondas, de 30 em 30 segundos. Não ultrapasse um minuto, para não correr o risco do bolo ficar duro.

Agora que você já sabe algumas dicas básicas para um bolo de caneca fofinho, confira 7 receitas deliciosas e práticas da guloseima.

Bolo de caneca de chocolate

Não há criança – e, às vezes, adulto- que resista a um bolo de chocolate fresquinho. Confira a releitura do clássico na caneca.

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó

3 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

1 colher (sopa) de óleo

1 colher rasa (café) de fermento em pó

4 colheres (sopa) de leite

Calda:

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 colher (sopa) de margarina

1/2 xícara de leite

Modo de preparo:

Massa: primeiramente, coloque todos os itens numa caneca de 300 ml ou mais. Em seguida, misture a massa até ela ficar homogênea. Depois, leve ao microondas por três minutos.

Calda: coloque todos os ingredientes em uma panela. Posteriormente, mexa o preparo em fogo médio até ele obter uma consistência grossa. Por fim, despeje a calda sobre o bolo de caneca.

Bolo de caneca de cenoura com chocolate

Outra tradição da mesa de café brasileira é o bolo de cenoura com calda de chocolate. Entretanto, nos dias que você só quer comer um pouquinho da delícia, não faz sentido assar uma forma inteira de bolo só para matar um desejo passageiro. Então, que tal experimentar a sobremesa na versão em caneca?

Ingredientes:

1 ovo

1 cenoura pequena, ralada na parte mais fina do ralador

3 colheres (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (café) de fermento em pó

2 colheres (sopa) de leite condensado

Granulado colorido à gosto

Calda:

1/2 barra de chocolate meio amargo

barra de chocolate meio amargo 2 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

Água filtrada

Modo de preparo:

Massa: em primeiro lugar, quebre um ovo numa tigela e bata com o garfo. Após, adicione o óleo, o açúcar e a cenoura e misture. Em seguida, peneire a farinha de trigo e incorpore-a no preparo. Por fim, adicione o fermento.

Depois disso, separe duas canecas e despeje metade do bolo em cada um dos recipientes. Enfim, leve por três minutos ao microondas, uma caneca por vez.

Calda: a princípio, derreta a barra de chocolate no microondas, aquecendo-a de 30 em 30 segundos. Mexa o chocolate nos intervalos. Depois, acrescente o açúcar de confeiteiro.

Em seguida, adicione a água filtrada aos poucos até que a misture fique durinha. Por último, despeje a cobertura no bolo.

Bolo de laranja na caneca

O encontro perfeito entre o doce e o cítrico existe numa canequinha de bolo de laranja. Se empolgou? Confira esta receita deliciosa.

Ingredientes:

1 ovo pequeno

3 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) rasas de açúcar

4 colheres (sopa) de suco de laranja

5 colheres (sopa) rasas de farinha de trigo

1 colher (café) de fermento em pó

Calda:

2 colheres (sopa) açúcar de confeiteiro

3 colheres (chá) de suco de laranja

Modo de preparo: primeiramente, coloque o ovo na caneca e bata com o garfo. Depois, acrescente o óleo, o açúcar e o suco de laranja e misture. Adicione, em seguida, a farinha, o fermento e mexa até uniformizar. Por fim, leve o preparo ao microondas por três minutos.

Calda: junte todos os ingredientes e despeje a cobertura no bolo.

Bolo de fubá de caneca

Oriundo da farinha do milho, o fubá aparece em diversos preparos clássicos do Brasil. Como por exemplo, a broinha que acompanha o café.

Entretanto, nos dias corridos, nada melhor que levar o fubá para a caneca e preparar esta receita deliciosa de bolo. Confira!

Ingredientes:

1 ovo

3 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) de açúcar

4 colheres (sopa) de leite

2 colheres (sopa) de fubá mimoso

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (café) de fermento em pó

Goiabada em cubinhos pequenos à gosto

Modo de preparo: antes de mais nada, quebre o ovo na caneca e mexa com o garfo. Depois, adicione o óleo, o açúcar e o leite e misture bem. Em seguida, peneire a farinha e o fermento no preparo e mexa novamente.

Então, acrescente a goiabada em cubinhos e misture delicadamente. Leve o preparo ao microondas por três minutos.

Bolo de caneca de doce de leite

Seguindo a linha das iguarias que são a cara do Brasil, não existe nada mais mineiro que o doce de leite.

A sobremesa fica gostosa sozinha, como também acompanhada. Ela casa bem com o queijo, o alfajor, o biscoito e agora, você vai aprender a transformá-la no ingrediente principal do bolo de caneca.

Ingredientes:

1 ovo

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de leite

4 colheres (sopa) de doce de leite cremoso

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (café) de canela em pó

1 colher (café) de fermento em pó

Modo de preparo:

A princípio, amoleça a manteiga, no microondas. Em seguida, quebre um ovo numa caneca e mexa. Acrescente a manteiga amolecida, o açúcar e o leite na receita e misture bem. Depois, coloque o doce de leite. Por fim, peneire a farinha, a canela e o fermento no preparo e leve ao microondas por dois minutos.

Caso a receita pareça cru, leve ao microondas novamente em intervalos de 30 segundos.

Bolo de caneca de limão

Mais um receita cítrica, cheia de vitamina C, para a lista. Essa é de limão. Confira!

Ingredientes:

1 ovo

3 colheres (sopa) de óleo

4 colheres (sopa) rasas de açúcar

2 colheres (sopa) de limão

5 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 colher (café) de fermento

Suco de 1/2 limão

Raspas de limão

Calda:

Raspas de limão

1/2 lata de leite condensado

Suco de limão a gosto

Modo de preparo:

Primeiramente, quebre o ovo na caneca e mexa. A seguir, junte o o óleo, o açúcar e o suco de limão e bata bem. Depois, adicione farinha e fermento, peneirados, e bata novamente. Então, leve o recipiente ao microondas por três minutos.

Calda:

Misture o leite condensado e o suco do limão. Em seguida, despeje a cobertura na massa e polvilhe com raspas de limão.

Bolo de caneca vegano

Depois dessas ideias deliciosas, vale mencionar, em conclusão, uma opção vegana de bolo de caneca. Útil aos que não ingerem alimentos de origem animal. Dê uma conferida!

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de farinha integral

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de óleo

8 colheres (sopa) de água

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (chá) rasa de fermento em pó

Modo de preparo:

Em primeiro lugar, misture a farinha, o cacau, o açúcar e o fermento em pó. Em seguida, acrescente a água e o óleo e mexa até formar uma massa homogênea. Por fim, leve ao microondas por um minuto e 40 segundos, na potência alta.