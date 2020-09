Comece o dia com o pé direito! A energia que você precisa para produzir está totalmente relacionada ao que você come. Portanto, que tal trazer mais saúde para o prato de café da manhã?

Se o seu organismo pudesse falar, ele diria: “Oba, cada dia eu como uma coisa legal e diferente no café.” ou “Nossa, que ser humano chato. Ele sempre come pão com manteiga e toma café com açúcar. Não aguento mais”?

Apesar da brincadeira lúdica, esse questionamento é muito importante, já que a primeira refeição do dia é o que vai definir como será o seu humor, produtividade e bem-estar, até a hora do almoço. Então, será que não está na hora de adotar um café da manhã fit e mais diversificado?

Antes das receitas, vale também mencionar que “fit” é um termo em aberto. Ele, na verdade, foi criado pela indústria alimentícia para classificar alimentos que julga serem mais saudáveis, porém não há um consenso sobre o que é fit e o que não é.

Assim, a título de organização, fit neste texto significa ingredientes menos processados, que possuem vitaminas, fibras e cálcio, com objetivo de te dar ideias para diversificar a alimentação. Confira!

Smoothie de maçã

O smoothie é um purê de frutas crus. Ou seja, é basicamente um nome chique, ou simplesmente estrangeiro, para falar vitamina. A única diferença mais chamativa entre o dois é que o smoothie pode ser feito com água, enquanto as vitaminas normalmente são feitas com leite.

Considere preparar um smoothie para não sair de barriga vazia nos dias corridos, ou também naquelas situações que você sente que está com preguiça de comer. Vale deixar todas as frutas picadas no dia anterior e só jogar tudo no liquidificador na manhã seguinte.

Já em dias tranquilos, que tal preparar a vitamina como acompanhamento de um café da manhã fit mais completo?

Ingredientes:

1 Banana congelada e cortada em 4 partes (150g)

1 Maçã sem casca, congelada e cortada em 4 partes (100g)

1/2 xícara (chá) Leite (100ml)

1/2 xícara (chá) iogurte natural (100g)

2 colheres (sopa) açúcar

Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador por aproximadamente 20 segundos ou até que chegue a textura de sua preferência.

Panqueca de farelo de aveia

De acordo com a nutricionista Karin Honorato, para uma reportagem do veículo G1, “A aveia é um cereal fonte de carboidrato, proteínas, várias vitaminas e minerais – principalmente cálcio e ferro. Mas o seu maior destaque está na quantidade de fibras para o nosso organismo”.

Além disso, a nutricionista indica o consumo do ingrediente em farelo, porque ele é feito da casca do grão, que possui maior quantidade de betaglucanas. “Essas substâncias são as responsáveis por diminuir no nosso sangue a quantidade de colesterol ruim, o nível de glicose alta. E também ajuda muito na pele. Melhora a firmeza e o processo anti-inflamatório”, conclui a profissional.

Então, que tal adicionar o farelo de aveia na sua rotina? Confira uma receita de café da manhã fit deliciosa com o produto:

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de farelo de aveia

4 colheres (sopa) de água

1 ovo

1 pitada de sal (para panqueca salgada) ou 1 pitada de açúcar (para panqueca doce)

Recheio de preferência

Modo de preparo: em primeiro lugar, bata o farelo de aveia, a água, o ovo e a pitada de sal (ou açúcar) em um liquidificador ou em um processador. Na sequência, despeje a massa em uma frigideira antiaderente. Em seguida, adicione o recheio e feche a panqueca. O ponto ideal da massa é quando ela se solta por completo da panela.

Pão de aveia fácil

Confira mais uma receita simples e prática para te ajudar a começar o dia com um café da manhã fit. Não deixe de testar esse pãozinho de microondas em casa.

Ingredientes:

2 ovos (de preferência em temperatura ambiente)

2 colheres (sopa) de água filtrada

Temperos a gosto

2 colheres de sopa de Farelo de Aveia

1 colher de chá de Fermento em Pó (pode fazer sem, mas o pão não crescerá, nem ficará fofinho)

Modo de preparo: primeiramente, bata os ovos. Em seguida, adicione a água e depois, acrescente os temperos e a aveia. Bata novamente, de preferência com um garfo ou um fuê. Por fim, adicione o fermento. Depois disso, é só colocar o preparo no microondas e assar por dois minutos e 30 segundos.

Bowl de Banana com Leite de Amêndoas

Novamente às traduções, o bowl significa cumbuca. Ou seja, a ideia é misturar numa tigela algumas opções de frutas, com iogurte ou smoothie. A sugestão de café da manhã fit parece complicada, mas na verdade é bem prática. Basta deixar de antemão as frutas picadas, ou escolher opções que é só lavar e jogar no prato, como o mirtilo. Confira uma receita de bowl de frutas:

Ingredientes:

1 Banana (se estiver congelada, deixa mais cremoso)

1 xícara (chá) leite de amêndoas (ou outro leite vegetal)

2 colheres (sopa) aveia em flocos grossos

3 tâmaras sem caroço (ou outro adoçante à escolha)

1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional)

Modo de preparo: organize todos os ingredientes no prato, igual à foto acima ou do jeito que você quiser.

Panqueca fit de coco

Em conclusão, uma receita para adocicar o seu café da manhã fit! Confira como fazer uma panqueca de coco prática e gostosa. A dica do preparo é da BioMundo.

Ingredientes:

2 ovos

2 a 3 colheres de açúcar demerara (adoçante ou xylitol)

500g de coco ralado fresco e sem açúcar

Recheio a gosto (por exemplo: pasta de amendoim ou mel)

Modo de preparo: em primeiro lugar, misture bem todos os ingredientes. Na sequência, leve a massa ao fogo baixo, numa frigideira untada com azeite ou óleo de coco. Doure a panqueca dos dois lados. Por fim, recheie a gosto e polvilhe com coco ralado.