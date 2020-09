Bolo de caneca low carb: soluções práticas e leves para a rotina corrida

Confira cinco receitas de cupcake low carb para você aprender a fazer em casa e não passar mais sufoco na hora do lanche da tarde.

Engana-se quem acredita que o microondas só está ali para esquentar o almoço. Pelo contrário, o eletrodoméstico serve também para fazer as mais variadas receitas, como por exemplo, assar um bolo de caneca low carb.

Então, avise a família que a conta de luz vai vir um pouquinho mais alta, porque depois desse texto, você vai querer experimentar todas as receitas dessa lista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que é low carb?

As receitas low carb são, em sua essência, pobres em carboidrato. Isto é, contém pouco trigo, arroz, centeio, cevada, entre outros.

Apesar de hoje em dia existir uma cultura de cancelamento do carboidrato, é importante salientar que ele tem um papel fundamental no corpo humano, que é gerar energia.

Além disso, assim como as gorduras, que tem as boas e as ruins. O carboidrato também pode ser segmentado por esses dois grupos.

Portanto, uma maneira de encontrar equilíbrio é alternando preparos low carb com carboidratos em versões integrais, que são ricos em fibra e te deixam satisfeito por mais tempo.

Por fim, caso você esteja pensando em seguir uma dieta, procure um profissional da saúde para auxiliá-lo na transição. Afinal, ainda que todas as receitas da lista sejam uma delícia, o nutricionista é que vai definir a melhor estratégia de alimentação.

Agora, confira cinco receitas de bolo de caneca low carb para rechear o seu dia a dia.

Bolo de caneca low carb de banana

Em terra de saúde, quem gosta de banana é rei! Ô fruta prática e versátil, não é mesmo? Aprenda a fazer essa receita simples e gostosa para aquecer a barriguinha numa tarde corrida.

Ingredientes:

1 banana

1 ovo

2 colheres (sopa) de aveia em flocos ou farelo de aveia

1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo: em primeiro lugar, amasse a banana com um garfo. Depois, acrescente o ovo e bata os dois ingredientes. Por fim, adicione a aveia e a canela e mexa novamente. Agora é só levar o preparo ao microondas por dois minutos.

Se quiser, adicione o que a sua imaginação ou a sua despensa permitirem! Vale colocar gotas de baunilha, frutinhas (como o mirtilo, por exemplo) e castanhas.

Cupcake low carb de limão

Essa receita deliciosa de limão é da nutricionista Polyana Freitas e foi apresentada no Seminário Gaúcho de Alimentação Paleo e Low Carb. Vamos aprender a fazê-la?

Ingredientes:

1 ovo

3 colheres (sopa) farinha de amêndoas

1 colher (sobremesa) de nata (manteiga ou óleo de coco para versão sem laticínios)

Suco de meio limão + raspas do limã

1 colher (sopa) de xilitol ou 15 gotas de adoçante da sua preferência

1 colher (café) de fermento químico



Modo de preparo: primeiramente, bata o ovo, a farinha, o limão (suco e raspas), a nata e o adoçante. Em segundo lugar, acrescente o fermento e misture novamente. Por último, coloque para assar no microondas por dois minutos.

Bolo de caneca low carb de pasta de amendoim

Receita boa é receita prática, e essa aqui é sucesso porque precisa somente de quatro ingredientes. Dê uma olhada!

Ingredientes:

1 ovo

1 colher (sopa) adoçante xilitol

2 colheres (sopa) de pasta de amendoim

1 colher (café) fermento

Modo de preparo: em primeiro lugar, bata bem o ovo. Depois, adicione o adoçante e a pasta de amendoim. Em seguida, mexa até a pasta de amendoim ficar completamente diluída. Adicione o fermento e misture novamente. Por fim, coloque o bolo de caneca low carb por 1 minuto e 30 segundos no microondas.

Se quiser, decore o cupcake com pasta de amendoim e castanhas.

Bolo low carb de chocolate

Esta receita, além de ser low carb, é também proteica e sem glúten! Uma sugestão para dar mais sabor ao bolo é acrescentar pedaços de chocolate, castanhas ou frutas na massa.

Ingredientes:

Manteiga ghee para untar a caneca

1 (scoop) de whey protein sabor chocolate (ou proteína vegana)

1 ovo

1/2 colher (chá) de fermento em pó

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de farinha de coco ou farinha de amêndoas

3 colheres (sopa de leite) animal ou vegetal

Modo de preparo: antes de tudo, unte a caneca com manteiga ghee. Depois, adicione o whey, o fermento, o cacau e a farinha. Mexa bem. Em terceiro lugar, acrescente o ovo e misture novamente até a massa ficar homogênea. Depois disso, coloque o leite e bata tudo com um garfo. O preparo vai ao microondas por 60 segundos ou até o bolo estar assado nas bordas e macio no centro.

Bolo de caneca low carb salgado

Para finalizar, uma receita de cupcake low carb salgado. O prático desta massa é que ela combina com os mais variados recheios. Logo, vale testá-la com os ingredientes que mais agradam. Por exemplo, queijo, frango, tofu e legumes são algumas sugestões.

Ingredientes:

Massa:

3 ovos

2 colheres (sopa) de creme de leite

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de farinha de amêndoas (opcional)

1/2 colher (sopa) de fermento em pó

Recheio:

1 lata de atum escorrido – prefira o atum em água que não vem com aquele óleo vegetal

2 colheres (sopa) de cebola picada

2 colheres (sopa) de azeitonas picadas

100-150g de queijo muçarela ralado

1/2 tomate sem semente e sem água picado

Modo de preparo: Primeiramente, bata os ovos com o creme de leite, o queijo parmesão, a farinha, o sal e a pimenta. Em segundo lugar, adicione os recheios. Depois, acrescente o fermento em pó e mexa bem. Por fim, distribua a mistura em 6 forminhas de silicone ou em pequenos potes de vidro. Leve ao microondas por três minutos ou até ficar levemente dourado por cima.

Uma dica é interromper o preparo de minuto em minuto para conferir se ele já está pronto. Outra observação é não colocar massa até a ponta da forminha. Dessa maneira, o bolo não vazará.

Fontes: Bonde, Vida Low Carb, Mundo Low Carb Receitas, Revolução Keto, Dr Barakat, Vida Natural.org.