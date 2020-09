Casamento rústico: dicas para o casamento dos sonhos

O casamento rústico está sempre em alta. Afinal, além de ser bonito e fácil de estilizar, ele funciona bem em todas as estações, desde as noites aconchegantes de inverno até os dias claros e quentes de verão.

Portanto, se você sonha em uma cerimônia em estilo rústico, mas não sabe bem por onde começar, separamos algumas dicas que podem te ajudar. Elas vão desde a decoração até a escolha do vestido. Confira!

Dicas de decoração para o casamento rústico

Não é porque é rústico, que não é bem planejado. A decoração desse tema de casamento envolve delicadeza e boas escolhas. Para te ajudar, separamos algumas dicas de como caprichar na decoração.

Madeira

Ao fazer uma recepção rústica ao ar livre, utilize os elementos de madeira orgânicos encontrados na natureza. Essa é uma maneira de elevar seu design geral.

Assim, aposte nas cadeiras de madeira, mesas, e se puder, realize sua festa em um ambiente aberto próximo a árvores. Contudo, espaços industriais com madeira à mostra também são bem-vindos.

Luzes

Elas são o charme a parte da sua decoração. Por exemplo, luzes cintilantes nas árvores, assim como no chão de pedra e nas mesas trazem uma inspiração pastoral e “natural”. Além disso, o efeito ao entardecer e a noite é simplesmente encantador.

Espaços

Os espaços naturais como campo, chácaras, fazendas, vinícolas ou celeiros combinam bem com um casamento rústico. Porém, galpões de aspecto abandonados, com madeira a mostra ou até mesmo com um aspecto “em construção” podem ser bem aproveitados.

Nesse caso, aposte nas luzes e use o aspecto rústico do local como um charme a mais para a sua decoração.

Já as florestas com muitas árvores são ótimas para um casamento diurno ou ao entardecer e dão um toque de “conto de fadas” para sua festa.

Adereços

Fardos de feno, potes de geléia, papelão de estopa, caixas de maçã, barris, toras de árvores e velas são apenas alguns dos adereços que você pode usar para estilizar seu casamento rústico.

A melhor coisa sobre todos esses adereços é que eles não precisam ser caros. Feiras de pulgas, espaços de doações e lojas de móveis antigos são suas melhores opções para comprar essas peças de decoração a um preço razoável.

Menu

Há algo em um casamento rústico que parece um pouco mais relaxado, descontraído e divertido. Portanto, descarte a refeição tradicional de três pratos e opte por um churrasco ou o frescor de legumes e frutas da estação.

Para a sobremesa, por que não oferecer uma seleção de bolos clássicos caseiros para seus convidados, para que eles possam se deliciar com uma fatia? A comida caseira clássica certamente conquistará os corações dos seus convidados, independentemente da estação!

Flores

As flores naturais dão todo o charme que seu casamento rústico precisa, bem como trazem o toque delicado necessário.

Portanto, escolha as espécies e cores que mais aproveite toda a beleza que elas podem oferecer na sua decoração.

Noivas: como acertar no look

Separamos algumas dicas de como caprichar no look para o casamento. Confira:

Vestidos minimalistas e versáteis

Os vestidos minimalistas, com poucos detalhes, combinam bem com a simplicidade do casamento. Além disso, são muito elegantes. Para o vestido, as rendas também são bem-vindas e trazem sempre um toque delicado e sofisticado.

Contudo, lembre-se que o mais importante é escolher um vestido em que se sente bem

Aposte nas flores

Flores, flores e mais flores! Está liberada a coroa de flores, e um buquê charmoso com as flores da sua preferência. Aqui, de preferência para algo mais simples, não precisa se preocupar tanto com a simetria do buquê. O importante é que ele pareça natural e traga um tom mais de “desarranjo”.

Maquiagem

A maquiagem mais natural e minimalista combina bem com a temática. Faça uma bela skin care e procure tons mais neutros que combinem com seu tom de pele. E, para dar um toque a mais, capriche nos cílios.

E o noivo?

O noivo pode investir em uma roupa de tom mais claro, coletes e também acessórios como suspensórios ou gravatas borboletas. A temática rústica combina com roupas mais leves, que trazem a elegância na simplicidade.