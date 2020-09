Planeje sua decoração com 10 programas para desenhar plantas

Se você está em busca de opções para ter uma ideia melhor de visualização para mudanças no seu imóvel, investir tempo em softwares de desenvolvimento de plantas pode ser uma boa escolha. Sobretudo, com esses programas de desenhar plantas você pode planejar a disposição de móveis ou a decoração da sua casa. Eles possuem, então, diversos recursos disponíveis, como projeções em 2D e 3D. De fato, eles proporcionam uma boa visualização para as suas ideias de maneira fácil de usar. Confira:

10 programas para desenhar plantas:

1. 3Dream

Online e gratuito, para utilizar 3Dream você deve criar um cadastro no site. Então, você pode começar a criar seus ambientes inteiros. Dessa maneira, você pode adicionair móveis e objetos de decoração conforme a sua vontade. Pode se tornar muito útil, portanto, buscar medidas próximas do real para tornar a visualização melhor.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Há uma variedade de objetos que podem ser inseridos no seu projeto, mas eles não vem em uma galeria. Assim, para encontrar o que você deseja, deve utilizar o campo de busca em inglês. A visualização, após a finalização do projeto, pode ser feita de quatro formas diferentes e você pode tirar fotos e encaminhar por e-mail. O programa tem a versão gratuita limitada a dois projetos, 25 fotos e 10% do catálogo de objetos.

2. AutoDesk Homestyler

Pertencente a Autodesk, uma marca criadora de programas como o AutoCAD e 3D Studio Max, é um programa completo para o planejamento de plantas online e roda totalmente gratuito. Desse modo você pode contruir, decorar e visualizar suas criações. Basta, então, fazer o cadastro e começar a usar.

Você pode criar as plantas desde o começo ou, em contrapartida, utilizar modelo pronto disponível nas galerias. Oferece objetos para serem inseridos em mais de 200 marcas, além de fotos e visualização 3D. Tem, também, integração com as redes sociais. É um programa completamente gratuito e você pode, portanto, projetar e imprimir quantos projetos quiser.

3. Roomle

Apesar de não possuir tantas opções de móveis e objetos, o Roomle é um dos programas mais simples de ser usado. Entretanto, ele não é o programa que mais preza pela forma real do seu projeto. Se isso é algo irrelevante para as suas necessidades, então, vale a pena utilizar. Para utilizar é necessário fazer o cadastro, e você tem acesso a versão em português. Embora tenha duas opções de visualização 3D, possui a qualidade reduzida.

4. Floorplanner

Foi fundado em 2007 por três arquitetos e um engenheiro civil com o objetivo de facilitar os softwares existentes. É uma ótima opção para aqueles que não dominam as ferramentas de programas mais avançados. Portanto, faça o seu cadastro e comece a usar para os seus planos. Tem as opções de visualização em 2D ou 3D, com versão em português de Portugal. Possui duas versões, uma paga e outra gratuita, sendo a última sem a possibilidade de tirar fotos ou produzir vídeos.

5. Roomstyler

Também parte do Floorplanner, é um programa completo e variado em móveis e objetos de decoração, com mais de 120 mil opções de itens. O interessante é que o site se vincula a loja online MyDeco, que vende os objetos diponíveis para aqueles que vivem nos EUA e Reino Unido. Também é necessário, portanto, criar uma conta. Ao concluir o projeto você pode tirar fotos e visualizar 3D, além de ter acesso a outras criações para se inspirar.

6. SketchUp

É um dos programas para desenhar plantas e projetos de modelagem 3D, de interface simples de compreender. Seus modelos podem ser transformados em documentos completos com medidas, gráficos e indicações com o plugin LayOut da versão PRO. É útil desde a esquematização do projeto até a construção da documentação. Além disso, também ajuda na análise de problemas e tem diferentes planos para uso, incluindo o gratuito – com suas limitações.

7. pCon Planner

O pCon Planner é um programa para desktop com recursos em português, com opções de contrução e decoração simples. Para os usuários cadastrados, há um serviço de navegação por bibliotecas com centenas de plantas. Você pode importar imagens externas e criar seus próprios objetos. Igualmente, pode usar a aplicação gratuita tanto para os projetos pessoais quanto profissionais. Assim, utiliza o DWG como formato de arquivo nativo, abrindo em modelos CAD e outros formatos.

É, portanto, ideal para designers e arquitetos de interiores, que podem desenvolver suas ideias com facilidade. Também para empresas industriais fortalecerem seus processos de vendas e marketing com a integração, e para quem deseja aprender e treinar suas habilidades.

8. Planoplan

Programa para desktop e navegadores, é um modelador intuitivo de interface organizada. Assim, possui editor bidimensional e a alternativa 3D, que é como ferramenta de renderização que dá forma e acabamento às plantas. Desse modo, simula visitas tridimensionais, e permite fotografar e interagir com os ambientes. Sua versão gratuita, porém, é bem limitada e apenas usuários Pro podem ativar os tours, o modo de fotografia da simulação e os recursos de cálculos de custos.

Não necessita de nenhum conhecimento especial para ser utilizado, sendo de fácil compreensão para qualquer usuário. Seu catálogo gratuito contém mais de 5000 itens de interior, com móveis de fabricantes reais. Além disso, você pode carregar suas próprias texturas e modelos 3D.

9. Mooble

O Mooble foi feito por desenvolvedores brasileiros. Em suma, é ideal para criar modelos 2D e 3D com recursos de calcular orçamentos, gravar vídeos de tour, tirar fotografias, salvar em diferentes formatos e compartilhar projetos. Em sua versão Pro, você pode fazer simulações de tour tridimensionais, com suporte para realidade virtual.

10. Sweet Home 3D

Em português, o Sweet Home 3D é um dos programas para desenhar plantas que também permite a reformulação de interiores do imóvel. Afinal, mostra o resultado tridimensional em tempo real e você pode fazer fotos e vídeos dos ambientes. Ademais, no próprio site você pode baixar mais móveis para compor a sua criação de ambientes.

Por que utilizar programas para desenhar plantas para planejar a decoração?

Eventualmente muitas pessoas que iniciam projetos, sejam eles pequenos ou grandes, podem cometer o grande erro de não se planejar. Dessa maneira, o risco pode ser maior do que imaginam. Imagina você investir um grande valor em um móvel, e ao fim não fizer sentido com o seu projeto ou seus planos? As medidas estão erradas? O cômodo ficou apertado? A decoração, confusa? O planejamento, portanto, sempre é necessária. Investir tempo montando um projeto pode te salvar de estresses futuros.