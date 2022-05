Dua Lipa em São Paulo: ingressos, preços e como comprar

Cantora desembarca em setembro no Brasil para apresentações no Rock in Rio e na capital paulista

A cantora Dua Lipa se apresenta em São Paulo no mês de setembro, e os ingressos começam a ser vendidos para o público geral na próxima quinta-feira, 19, pela Eventim. Além do show na capital paulista, a voz de Don’t Start Now é a atração principal do último dia do Rock in Rio, que já está esgotado.

Como comprar ingresso para o show da Dua Lipa em São Paulo?

Os ingressos para o show da Dua Lipa em São Paulo serão vendidos pelo site da Eventim e na bilheteria oficial na capital paulista. A apresentação está marcada para o dia 8 de setembro de 2022, às 21h, no Distrito Anhembi.

Os fãs que quiserem assistir a britânica vão ter que desembolsar entre R$225 e R$840. Os setores disponibilizados são pista e pista premium e ambas possuem meia-entrada, mediante disponibilidade. Os ingressos podem ser parcelados em até 5 vezes para clientes Elo e em 3 vezes para demais bandeiras.

Pré-venda Elo: a pré-venda para clientes com cartão da bandeira Elo começa dia 17 de maiom às 10h, horário de Brasília, e termina no dia 18. Na bilheteria oficial, localizada no estádio do Pacaembu, a venda começa às 11h.

Venda geral: A venda para todos os públicos começa em 19 de maio, quinta-feira, no site da Eventim, a partir das 10h e na bilheteria oficial, às 11h. Os fãs que optarem por adquirir o ingresso online devem acessar o portal um pouco antes do horário do início das vendas e entrar na fila virtual. O usuário só consegue acessar a página dos ingressos quando chegar a sua vez na fila.

Bilheteria oficial: Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo – SP, 01234-010

A partir do dia 20 de maio, a bilheteria oficial muda para o Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Estádio do Morumbi). Bilheteria 5 (próximo ao portão 15), na Av. Giovanni Gronchi 1866 – Morumbi, São Paulo – SP. O funcionamento é de terça à sábado das 10h às 17h.

Quem tem direito a meia entrada?

Há três tipos de meia-entrada: estudante, idoso e PCD. Podem adquirir a meia-entrada de estudante pessoas matriculadas em instituições públicas ou privadas do ensino infantil, fundamental, médio, superior, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, supletivo e técnico profissionalizante, seja ensino presencial ou à distância.

A comprovação do benefício deve ser feita por meio da apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) ou documento estudantil em padrão nacional. Não serão aceitos boleto bancário, declaração escolar, bilhete escolar, carteirinhas escolares emitidas em outras instituições e CIE com validade vencida.

O benefício se estende para professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio escolar da Rede Pública Estadual e Municipal de Ensino do Estado de São Paulo, que precisam apresentar documento com foto e a Carteira Funcional emitida pela Secretaria Estadual e Municipal de Educação.

Jovens de 15 a 29 anos de idade pertencentes a famílias de baixa renda também possuem o benefício de meia-entrada. Para isso, eles precisam estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CADÚNICO) e ter renda mensal até dois salários-mínimos. A comprovação é realizada mediante apresentação obrigatória da Carteirinha de Identidade Jovem, emitida pela Secretaria Nacional de Juventude, e um documento com foto.

Pessoas com deficiência também podem adquirir a meia-entrada. Para comprar o ingresso e no dia do evento, é necessário apresentar o cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da pessoa com deficiência ou de documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Idosos acima de 60 anos precisam apresentar documento com foto que comprove o benefício.

Dua Lipa no Rock in Rio

Dua Lipa também se apresenta no dia 11 de setembro, domingo, no festival Rock in Rio. A britânica é a principal atração da noite, que também conta com shows de Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo no Palco Mundo. No palco sunset se apresentam Liniker com Luedji Luna, Macy Gray, Ludmilla e ainda haverá um show especial em homenagem a Elza Soares. Os ingressos estão esgotados.

Essa é a segunda vez que a cantora se apresenta no Brasil. Em 2017, Dua Lipa abriu os shows da turnê do Coldplay e também se apresentou sozinha em um show em São Paulo. Na época, a britânica começava a ganhar projeção mundial com o hit New Rules, que hoje conta com mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube.

Desde então, a carreira de Dua está em ascensão. Em 2020, ela emplacou mais um hit – Don’t Start Now ocupou as primeiras posições entre as mais ouvidas no Brasil após se popularizar durante o BBB com as dancinhas de Manu Gavassi. No YouTube, são mais de 590 milhões de visualizações. A era Future Notalgia também rendeu mais um sucesso, agora com Levitanting, em parceria com o rapper Da Baby, que já soma mais de 527 milhões de acessos.

Future Nostalgia é o segundo álbum de Dua Lipa, lançado em 2020. Seu primeiro trabalho, autointitulado, foi disponibilizado em 2017.

