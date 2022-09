6 famosas que engravidaram com mais de 50 anos

Mais e mais mulheres estão optando por se tornar mães mais tarde na vida. Seja por meio de fertilização in vitro, adoção , barriga de aluguel ou concepção natural, essas famosas que engravidaram com mais de 50 anos.

Claudia Raia grávida aos 55 anos

A atriz Claudia Raia de 55 anos anunciou em 19 de setembro de 2022 que está grávida de seu terceiro filho, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. Ele tem 52 anos de idade e também é ator, cantor, dançarino e diretor.

Claudia Raia já é mãe de Enzo Celulari, 25, e de Sophia Raia, 19, frutos do casamento com Edson Celulari, de quem se separou em 2010 após 17 anos de união.

Naomi Campbell

Em maio de 2021, quando Naomi Campbell tinha 50 anos, ela anunciou o nascimento de sua filha no Instagram.

“Uma linda pequena bênção me escolheu para ser sua mãe, tão honrada por ter essa alma gentil em minha vida, não há palavras para descrever o vínculo vitalício que agora compartilho com você, meu anjo. Não há amor maior”, escreveu Naomi Campbell – agora com 52 anos.

Janet Jackson – famosas que engravidaram com mais de 50 anos

Janet Jackson tinha 50 anos quando anunciou a chegada de um herdeiro. Ela deu à luz seu filho , Eissa Al Mana, em janeiro de 2017.

“Para alguém como eu, criada no show business, onde a preocupação consigo mesmo é sempre uma prioridade, como sou feliz agora por me preocupar, em primeiro lugar, com o bem-estar de outra pessoa. Dia após dia e noite após noite, segurando meu bebê em meus braços, estou em paz. Sou abençoada. Sinto felicidade. Nesses momentos, tudo está bem com o mundo” , disse ela à Billboard na época.

Brigitte Nielsen

Entre as famosas que engravidaram com mais de 50 anos está Brigitte Nielsen. A celebridade tinha 54 anos quando deu à luz sua filha mais nova, Frida, em 2018

Nielsen, agora com 59 anos, anunciou sua gravidez no Instagram em maio de 2018 e deu à luz seu quinto filho um mês depois. A atriz de “Creed II” tem falado abertamente sobre a expansão de sua família há mais de uma década. Em 2008, ela revelou que queria explorar os tratamentos de fertilização in vitro depois de fazer uma sessão de fotos para a Playboy.

“A fertilização in vitro não é um processo com o qual todos podem lidar. Você está tomando muitos medicamentos. É muito caro. Os hormônios fazem coisas diferentes para mulheres diferentes… você sempre pensa que vai engravidar, mas a maioria na hora, chega o telefonema e é: ‘Sinto muito’. É devastador” , disse ela ao Guardian em 2019.

Solange Couto

A atriz Solange Couto teve seu filho Benjamim aos 54 anos. Hoje, ela tem 66 anos. Couto tem 3 filhos. Márcio, de 47 anos, Morena, de 30 anos, e o caçula Benjamin, de nove anos, fruto de seu relacionamento com Jamerson Andrade.

Dona Jura é uma das personagens de O Clone que mais fazem sucesso até hoje. Interpretada pela atriz Solange Couto, a mulher ficou famosa pelo bordão “Não é brinquedo, não”.

Márcia Goldschmidt

A apresentadora Márcia Goldschmidt também é uma das famosas que engravidaram com mais de 50 anos. A brasileira teve suas filhas Yanna e Victória aos 50, após uma fertilização in vitro.

Hoje ela tem 60 anos.

Quem é o Pai da Dua Lipa? Conheça a família da cantora

Filha de Narcisa e Boninho: quem é Marianna Tamborindeguy