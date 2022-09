Quem é o Pai da Dua Lipa? Conheça a família da cantora

O pai da Dua Lipa viajou ao Brasil para acompanhar a filha em sua série de shows no país. A

jovem fez vários passeios por São Paulo e o Rio de Janeiro antes de suas apresentações e o que ninguém esperava é que o empresário Dukagjin Lipa chamasse tanta atenção quanto a filha famosa.

Nas redes sociais, a aparência de galã patriarca virou destaque entre o público.

Quem é o pai da Dua Lipa?

O empresário europeu Dukagjin Lipa é o pai da Dua Lipa. Ele tem 53 anos e é natural de Kosovo, país que fazia parte da antiga Iugoslávia.

Segundo o UOL, o pai da Dua Lipa morava em Pristina, a capital de Kosovo, com a esposa, e resolveu deixar a região nos anos 1990, devido a Guerra Civil que atingia o lugar. A dupla então partiu para Londres, capital da Inglaterra, cidade em que a cantora pop reside até hoje.

Dukagjin Lipa é fundador e CEO (Chief Executive Officer ou diretor-executivo em português) da Republika Communications Agency, agência de comunicação. De acordo com sua página oficial na rede social de negócios Linkedin, ele criou a empresa 14 anos atrás, em março de 2008.

Ele também tem o cargo de Global Chief Innovations Adviser da empresa Faraday Future, localizada em Los Angeles, California, nos Estados Unidos, desde março de 2020. Além de ter sido Marketing Creative Director da Ipko Net de 2006 a 2008.

Segundo sua bio no Instagram, ele também está a frente do Sunny Hill Festival como diretor e é presidente do Sunny Hill Foundation, instituição criada por Dua Lipa para auxiliar a população de Kosovo, especialmente no segmento das artes e cultura.

Quem é a mãe da Dua Lipa?

A mãe da cantora se chama Anesa Lipa, tem 50 anos de idade, e também é natural de Kosovo, assim como o pai da Dua Lipa. Anesa trabalho no ramo de turismo e é sócia do marido, Dukagjin Lipa, que gerencia a carreira de Dua Lipa. Juntos, eles tem três filhos, sendo a cantora Dua Lipa a mais velha deles.

Família – Quem são os irmãos de Dua Lipa?

Dua Lipa tem dois irmãos, Rina Lipa e Gjin Lipa.

Rina é a filha do meio do pai da Dua Lipa com Anesa Lipa. A jovem de 21 anos é modelo e também tem dado seus primeiros passos na carreira de atriz. A estreia de Rina nas passarelas aconteceu em fevereiro de 2021 na Milão Fashion Week.

Outra estreia da modelo foi no mundo do cinema. Ele gravou um filme de terror com o diretor italiano Gianluigi Carella. O longa ainda não foi lançada e não ganhou título oficial. Em entrevista ao site internacional Numéro, em abril de 2022, Rina contou a expectativas para sua primeira aparição em um filme e contou alguns detalhes do projeto.

“É um thriller de terror bem excêntrico com personagens muito complexos que eu estava muito animada para conhecer e mergulhar muito mais no meu personagem. Há algumas sequências de ação muito divertidas e selvagens, que foram divertidas de filmar e mal posso esperar para ver tudo isso ganhando vida”, disse a jovem, que atualmente tem 953 mil fãs no Instagram.

O irmão mais novo de Dua Lipa é Gjin Lipa, que atualmente tem 16 anos de idade. O garoto ainda não ingressou na carreira artística como as irmãs. Ele tem uma conta aberta no Instagram que soma mais de 200 mil seguidores e possui uma conta verificada no TikTok que tem mais de 12 mil seguidores, mas nenhum vídeo publicado.

