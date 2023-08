A identidade de quem tentou matar Caio em Terra e Paixão será um dos mistérios da trama de agora em diante. Depois de desconfiar que o carro de Daniel (Johnny Massaro) foi sabotado, o primogênito sofreu um atentado que quase tirou sua vida. Ernesto (Eucir de Souza) está mancomunado com alguém que quer destruir a família La Selva.

Quem mandou matar Caio na novela Terra e Paixão?

Ainda não será revelado quem tentou matar Caio em Terra e Paixão, mas as suspeitas é de que se trata de alguém poderoso da região. Isso porque o responsável também foi quem ordenou Ernesto a sabotar o carro de Daniel e deu ao mecânico uma boa grana para isso.

Depois que Caio confrontou o homem sobre de onde ele tinha tirado aquele dinheiro, foi mostrado que o mecânico ligou para alguém e avisou que o rapaz estava desconfiado. Ernesto também pediu garantia de que não irá para a cadeia.

Em seguida, o primogênito foi alvo de um perseguição por homens encapuzados. Os bandidos tentaram atirar no rapaz, que perdeu o controle do carro. No entanto, o primogênito foi salvo por Aline (Barbara Reis).

Ernesto e Dalva (Patrícia Pinho), sua esposa, são dois personagens que entram em Terra e Paixão como parte do mistério. Quem também vai desconfiar que o mecânico tem algo a ver com a morte de Daniel será Ademir (Charles Fricks), que fará uma visita ao homem.

Dalva, que teme que o marido seja preso, pedirá para se encontrar com Ademir novamente. Em cenas previstas para irem ao ar no capítulo da próxima quarta-feira, 9, o tio de Caio será baleado logo após o encontro da mulher, que chamará a ambulância para socorrê-lo mas deixará o local sem ser vista.

O produtor agrícola vai se recuperar do tiro, mas ficará claro que a morte de Daniel e o atentado não foram acidentais. Ademir pedirá para o sobrinho ter cuidado pois possivelmente eles estão na mira de pessoas perigosas.

Veja: Ator que faz Hélio em Terra e Paixão é o marido da Tatá Werneck?

Quem matou Daniel em Terra e Paixão?

É possível que a própria Irene (Glória Pires) tenha matado Daniel em Terra e Paixão. A madame teria mandado sabotar o carro que seria dirigido por Caio, para assassinar o primogênito, mas o plano deu errado já que foi o advogado quem usou o veículo. As informações foram publicadas pelo jornalista Fábio Augusto, do Observatório da TV.

Se o plano de Irene tivesse saído como planejado, a madame se livraria de Caio e garantiria que a sucessão ficaria com Daniel. Entretanto, como o público assistiu, não foi isso que aconteceu.

Outras pessoas que teriam interesse em se livrar de Caio são Luigi (Rainer Cadete) e Jonatas (Paulo Lessa) - o italiano por conta da sucessão e o produtor agrícola por causa de Aline, mas nenhum dos dois são ricos o suficiente para pagar uma fortuna a Ernesto.

Mais um personagem que teve uma atitude suspeita foi Marino (Leandro Lima). O delegado repreendeu o policial quando o rapaz contou a Caio sobre os freios e ainda mentiu dizendo que a perícia não havia encontrado nada de errado com o veículo. Depois da saída do filho de Antônio da delegacia, o personagem frisou ao funcionário que ele não pode dar informações confidenciais sobre os processos.

A descoberta da sabotagem e o atentado a Caio fazem parte da reviravolta da trama, que em breve também contará com a volta de Agatha (Eliane Giardini) para Nova Primavera. Será revelado que a mãe de Caio forjou a própria morte para se livrar do casamento com Antônio, de quem queria se separar na época.

Veja: E agora? Caio abandona Graça no altar em Terra e Paixão