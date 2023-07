Aline da novela Terra e Paixão de biquíni: veja cena quente com Caio

Aline e Caio tiveram sua primeira vez no capítulo exibido na última sexta-feira, 28. Os mocinhos da novela das nove agitaram a web ao protagonizarem uma cena quente no riacho das terras da viúva e arrancaram elogios dos espectadores, principalmente no momento em que foi mostrado Aline da novela Terra e Paixão de biquíni. Reymond também foi elogiado pela boa forma.

Aline aparece de biquíni em cena com Caio

Aline chamou Caio para tomar banho com ela no rio, de biquíni, onde os dois finalmente se entregaram à paixão e tiveram sua primeira vez. A viúva se banhava no riacho quando o primogênito chegou de surpresa, mas ao invés de mandá-lo embora, a professora pediu para que ele a acompanhasse.

Caio ficou apenas de cueca ao entrar no rio, e as cenas de Cauã Reymond seminu se tornaram um grande assunto na web. As imagens de Aline da novela Terra e Paixão de biquíni também fizeram sucesso entre os internautas, que elogiaram a boa forma da moça.

O primogênito já chegou dando um beijão na professora, e o clima esquentou rápido. A viúva, que já estava com vontade de ficar com o rapaz, se entregou ao desejo.

Reveja a cena de Caio e Aline e os principais comentários da web:

"Aline e Caio, a química de Barbara Reis e Cauã Reymond", elogiou o comentarista Sérgio Santos.

Aline e Caio, a química de Barbara Reis e Cauã Reymond. #TerraEPaixão pic.twitter.com/CN2JOXJ7dx — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 29, 2023

"Aline e Caio no riacho ao som de Marília Mendonça, finalmente os mimos. A química explodindo", escreveu uma internauta.

ALINE E CAIO NO RIACHO AO SOM DE MARÍLIA MENDONÇA, FINALMENTE OS MIMOS. A QUÍMICA EXPLODINDO #TerraEPaixao pic.twitter.com/heeV1PPGfV — Niny 💙 (@stephaneniny) July 29, 2023

"URGENTE: Cauã Reymond está de cueca", brincou outra espectadora.

URGENTE: Cauã reymond está de cueca #TerraePaixao — sólindezas (@solindezaas) July 29, 2023

"EEEEEEEEITA Aline. Caio é um pedaço de mau caminho mesmo", suspirou mais uma internauta.

EEEEEEEEITA Aline Caio é um pedaço de mau caminho mesmo#TerraEPaixão — 𝖇𝖗𝖚𝖓𝖆 (@cansadabru) July 29, 2023

"Cauã Reymond só de cueca em pleno sextouu é obra prima do Walcyr", brincou mais um tuiteiro.

Cauã Reymond só de cueca em pleno sextouu é obra prima do Walcyr — Igor🐰 (@IgorConill) July 29, 2023

"No beijo Caio e Aline eu não sei se eu tenho mais inveja do Cauã Reymond ou da Barbara Reis", postou um noveleiro.

No beijo Caio e Aline eu não sei se eu tenho mais inveja do Cauã Reymond ou da Barbara Reis 🥵 #TerraEPaixão pic.twitter.com/Lhz495ZLKj — Matheus (@odontinho) July 29, 2023

Caio parece ter esquecido que está noivo de Graça (Agatha Moreira) após transar com Aline em Terra e Paixão. A viúva ficou preocupada com o fato do rapaz estar comprometido, mas o primogênito deixou claro que aquele momento foi um dos mais importantes da sua vida.

Mas e a Graça? Caio continuará fingindo que nada aconteceu e marcará a data do casamento com a loira, mas continuará pensando em Aline. O casal protagonista vai se encontrar durante um show no bar agora comandado por Nice (Alexandra Richter), e o filho de Antônio (Tony Ramos) até vai arranjar uma confusão com Jonatas (Paulo Lessa) por conta da viúva.

Em cenas que vão ao ar a partir de terça-feira, 1º, Antônio vai cogitar dar a sucessão para Caio, o que deixará Irene (Glória Pires) nervosa. A madame se reunirá com Graça e Gladys (Leona Cavalli) para que as três armem um plano para que o primogênito fique com a dona da boutique de qualquer jeito.

Irene irá contratar atores para se passarem por médicos e enfermeiras, que dirão para Caio que Graça e o bebê correm risco de vida. O primogênito ficará sensibilizado em um primeiro momento e afirmará que não vai abandonar a noiva, mas logo começará a desconfiar as reais intenções da moça.

