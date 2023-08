Tatiana Tiburcio idade: atriz é só 12 anos mais velha que filha da ficção

Em destaque na novela Terra e Paixão como Jussara, a mãe sem papas na língua de Aline (Barbara Reis), a atriz Tatiana Tiburcio tem uma carreira de mais de uma década de televisão. Além da vontade de conferir outros trabalhos da famosa, aspectos de sua vida pessoal, como a idade, se tem filhos ou não, também geram curiosidade nos telespectadores.

Qual a idade da atriz Tatiana Tiburcio?

Tatiana Tiburcio tem 46 anos, e embora viva a mãe da personagem de Barbara Reis na novela Terra e Paixão, a dupla não tem uma diferença de idade muito grande. São apenas 12 anos e 5 meses que separam o nascimento delas, já que Tiburcio nasceu em maio de 1977, enquanto Barbara veio ao mundo em outubro de 1989.

Na vida real, Tatiana Tiburcio também é mãe, mas de um garoto bem mais novo do que a colega de elenco, o adolescente João, de 13 anos de idade.

Ainda na novela de Carrasco, além de ser mãe de Aline, ela é avó do personagem interpretado por Matheus Assis, de 8 anos de idade, que tem o mesmo nome de seu filho, João. Pelo que mostra seu Instagram, atualmente ela não é casada e está solteira.

Além de atriz, Tatiana Tiburcio é também diretora, preparadora de elenco e professora. As primeiras aparições da famosa nas telinhas foi em 2006, quando fez uma participação especial na novela Sinhá Moça. Sua carreira na televisão só engrenou em 2012, aos 35 anos de idade, quando estrelou a série Suburbia como a personagem Amelinha, moça carioca que faz parte de uma grande família.

Depois disso, ela participou de Meu Pedacinho de Chão (2014) como Jandira, mas seu maior destaque foi no projeto seguinte, na novela Sol Nascente (2016 - 2017), em que interpretou aos 39 anos a personagem Chica, a líder dos pescadores caiçaras, uma mulher respeitada na comunidade de Arraial.

Em seguida, ela trabalhou em Malhação (2018), Mister Brau (2018), Pais de Primeira (2018), Rosas (2019) e em mais uma novela, A Dona do Pedaço (2019), seu primeiro projeto com Walcy Carrasco, em que fez uma participação como uma assistente social.

Em 2019, ela atuou no filme M-8: Quando a Morte Socorre e durante a pandemia apareceu em projetos como Falas Negras (2020), Revolta dos Malês (2021), Sob Pressão (2021) e também sua segunda novela com Carrasco, Verdades Secretas 2 (2021), em que participou como diretora de uma clínica.

Após atuar em As Seguidoras (2022), do Porta dos Fundos em parceria com a Paramount+, ela voltou para a TV Globo e agora vive a personagem Jussara na novela Terra e Paixão. Faladeira, a mulher diz o que pensa e garante muitas cenas cômicas ao público desde o primeiro capítulo.

