Ana Carolina e Preta Gil já namoraram? Documentário resgata antiga paixão

Preta Gil teve uma vida marcada por grandes amores: da família e dos amigos aos relacionamentos que viveu ao longo da vida. A cantora, que morreu em 2025, aos 50 anos, ganhou um documentário sobre sua luta contra o câncer, e entre os depoimentos está o de Ana Carolina, uma das pessoas mais importantes de sua trajetória. O que muitos não lembram é que as duas nunca formaram um casal, embora Preta tenha admitido publicamente que viveu uma paixão platônica pela cantora.

Antes de viver grandes histórias de amor e se casar quatro vezes, Preta Gil revelou que teve uma paixão platônica por Ana Carolina. A cantora contou que chegou a investir em um romance com a artista, mas nunca foi correspondida.

Em participações nos programas De Frente com a Blogueirinha e Surubaum, Preta lembrou que insistiu para conquistar Ana Carolina, sem sucesso. “Ela não quis saber. Corri atrás dela loucamente. Ela me deu toco atrás de toco. Não sei por que ela não quis ficar comigo. Eu pergunto isso para ela até hoje”, afirmou.

Segundo Preta, o romance só não aconteceu porque Ana Carolina não teve interesse. “Acho que foi falta de vontade mesmo. Eu era muito apaixonada por ela, mas ela não quis realmente”, disse.

Apesar da paixão não correspondida, as duas mantiveram uma amizade próxima ao longo dos anos. Preta ainda revelou que a canção “Sinais de Fogo”, um dos maiores sucessos de Ana Carolina, nasceu inspirada na relação entre elas.

“A música ‘Sinais de Fogo’ ela fez para mim, e a inspiração foi a nossa relação platônica. Eu era muito a fim dela, ela gostava muito de mim também, mas não queria sexo comigo. Ela alimentava uma coisa sedutora para eu ficar ali, mas, na hora H, nada rolava. Nós nunca ficamos. Nunca dei um beijo de língua nela. Não era para ser mesmo. E ela diz: ‘Te dei coisas muito melhores, te dei canções'”, contou.

Saba quem foi o último amor de Preta Gil

Casamentos de Preta Gil

Ao longo da vida, Preta Gil viveu diferentes relacionamentos públicos. Preta Gil e Otávio Müller foram casados por apenas um ano. A cantora e o ator permaneceram juntos oficialmente entre 1994 e 1995, e tiveram um filho, Francisco Gadelha Gil Moreira Müller de Sá, hoje com 31 anos.

Além de Otávio Müller, Preta Gil já foi casada outras vezes. O segundo marido da filha de Gilberto Gil foi o roteirista Rafael Dragaud – não há muitas informações do casal exceto o fato de que ambos se casaram em algum momento dos anos 2000.

Em 2009, após a separação de Rafael, a cantora se casou pela terceira vez, agora com o mergulhador Carlos Henrique Lima, de quem se divorciou em 2013.

Por fim, Preta Gil se casou com Rodrigo Godoy, seu quarto marido, em 2015, em uma festa luxuosa no Rio de Janeiro. A separação veio à tona neste ano, após uma traição do rapaz ser divulgada na mídia, no momento em que a cantora batalha contra um câncer.

Em junho deste ano, a filha de Gilberto Gil falou sobre a polêmica separação em entrevista a Ana Maria Braga, no programa Mais Você. “Eu já estava insatisfeita com algumas coisas, com o diagnóstico fiquei ainda mais insatisfeita com o que estávamos vivendo como casal e pensei: ‘não preciso ficar boa, me curar e me separar’. Foi uma das dores mais profundas que já senti na vida. Primeiro, porque sentia muito amor. Depositei nele muito esse lugar de cuidar de mim, eu projetei nele”, disse.