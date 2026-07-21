Kanalha: saiba quem foi o último namorado de Preta Gil

Um ano após a morte de Preta Gil, completado em julho de 2026. um personagem que marcou a reta final da vida da cantora voltou a chamar a atenção do público. O responsável por conquistar o coração da artista durante o tratamento contra o câncer reapareceu no centro das homenagens e despertou uma pergunta entre os fãs: quem é O Kanalha, apontado como o último amor de Preta Gil?

Quem é o último amor de Preta Gil?

A história de amor entre Preta Gil e O Kanalha voltou a repercutir após o lançamento do documentário Preta – Eu Não Ando Só, divulgado nesta terça-feira (21), um ano após a morte da cantora. Na produção, o pagodeiro relembra momentos do relacionamento e revela que uma de suas maiores alegrias durante o tratamento contra o câncer era conseguir fazer Preta se alimentar diante das dificuldades provocadas pela doença.

Natural de Camaçari (BA), Danrlei Orrico, conhecido artisticamente como O Kanalha, tem 28 anos e é considerado um dos nomes em ascensão do pagode baiano. A trajetória na música começou cedo. Aos 13 anos, ele fazia participações como percussionista em grupos da região. A decisão de seguir carreira como cantor veio durante a pandemia, quando passou a investir em composições próprias e consolidou sua identidade artística.

Hoje, é conhecido por sucessos como “O Baiano Tem o Molho”, “Nego Doce” e “Mostra que Cê Sabe”. A faixa O Baiano Tem o Molho voltou a ganhar projeção nacional recentemente ao embalar publicações sobre o ator Wagner Moura durante a divulgação do filme O Agente Secreto.

O romance entre entre Kanalha e Preta gil começou em 2024, após Preta Gil conhecer o cantor em um show realizado na Bahia, durante o verão. Segundo o próprio artista, a aproximação aconteceu de forma rápida e natural. Apesar de passarem a ser vistos juntos em alguns eventos públicos, os dois evitaram rotular a relação e mantiveram a vida amorosa longe da exposição.

Ainda assim, pessoas próximas à cantora afirmam que O Kanalha esteve ao lado de Preta em diversos momentos importantes enquanto ela enfrentava o tratamento contra o câncer, oferecendo apoio e companhia.