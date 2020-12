Ana Hickmann mostra decoração de Natal com vaso sanitário

O Natal já é essa semana e todo ano a expectativa em torno da decoração da casa de Ana Hickmann é uma realidade. A apresentadora do Hoje em Dia, da RecordTV, gravou um vídeo especial para o seu IGTV no Instagram, onde mostrou detalhes da arte. Entre os destaques da mansão que fica em Itu, interior de São Paulo, um vaso sanitário com direito a verde e enfeites dourados.

“Como 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, a gente teve que se redescobrir e se reinventar, a gente acabou descobrindo novos momentos em família aqui em casa quando a gente se mudou de vez aqui para Itu. Por que não usar isso na nossa decoração de Natal e mostrar para as pessoas o significado de cada item e cor?”, questionou a estrela, que em seguida falou que apostou no trigo para sinalizar a renovação e fartura.

“Usei bastante trigo. Olha o trigo aparecendo aqui na nossa árvore principal. Trigo significa fartura, que é o que eu desejo. Não só fartura de dinheiro e trabalho, mas abundância de saúde e de esperança, que é o que a gente mais precisa”, falou a apresentadora, que é casada com Alexandre Correa, que atualmente enfrenta um câncer no pescoço.

Marido de Ana Hickmann luta contra câncer

O empresário Alexandre Correa revelou em 10 de novembro sua luta contra um câncer de pescoço. O marido da apresentadora está em tratamento contra doença e tem se submetido a sessões de quimioterapia com médicos de um hospital particular.

Enquanto mostrava sua decoração de Natal, Hickmann revelou seu pedido ao Papai Noel: saúde para o marido e para todos. “Fiz um único pedido de presente para o Papai Noel, que ele traga saúde. Eu só quero saúde, saúde para o meu marido. O resto a gente vai atrás”, disse a comunicadora, emocionada. “Não era para eu chorar!”, desabafou em seguida.